大馬嚴重車禍 33傷14大學生亡 12年來最慘事故

馬來西亞東西大道9日凌晨1時許發生一起大巴和多功能休旅車相撞車禍，截至發稿已造成15人遇難。(新華社)

馬來西亞北部靠近泰國邊境 的「東西大道」上，9日凌晨發生一起嚴重死亡車禍。一輛載送大學生返校的巴士失控追撞前方一輛廂型車，造成至少15人死亡，其中14名是蘇丹依德理斯教育大學的學生，1人是巴士隨車服務員，另有33人受傷，這是馬來西亞12多年來最致命的公路交通事故。

外電報導，大巴當時載有42名剛結束哈芝節假期返校的大學生，正從馬來西亞登嘉樓州開往霹靂州丹絨馬林。目前傷者正在接受治療中，大部分傷勢穩定。

馬新社稱，該起車禍是2013年雲頂高原事故以來，馬來西亞所發生的最嚴重交通事故。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）已下令高等教育部 協助罹難者家屬，並與其夫人阿茲莎對此悲劇表達「深切哀悼」。安華在臉書發文表示：「這類令人心碎的悲劇一再重演，應讓所有人引以為戒。生命無價，無可取代。」