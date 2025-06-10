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垃圾工推動比特幣收付 非洲貧民窟漸流通 專家示警

編譯中心╱綜合9日電
肯亞貧民窟一家接受比特幣支付的商店，有民眾日前上門消費購買薯片。 (美聯社)
肯亞貧民窟一家接受比特幣支付的商店，有民眾日前上門消費購買薯片。 (美聯社)

位在東非國家肯亞首都奈洛比、普遍被視為非洲最大都市貧民窟的吉比拉（Kibera），有人正透過垃圾清運工來推動比特幣收付，並漸受歡迎，成為特色。但專家也示警相關風險。

美聯社報導，在吉比拉的西蘇威托區（Soweto West），目前使用比特幣的人口約有200人。這是肯亞金融科技公司AfriBit Africa根據其改善金融包容性的非營利倡議計畫，而在當地引進比特幣，目的為了將金融服務擴大至肯亞最貧窮及銀行服務最不足的地區之一。

這項行動的發起人表示，這麼做符合比特幣的理想，也就是讓這種加密貨幣成為便利且人人可用的科技。但專家表示，當中也存在不小風險。

AfriBit Africa是在2022年初將比特幣引進西蘇威托，方式是透過讓收垃圾工人收到的補貼以加密貨幣為主要形式。這些工人每周日聚在一起將垃圾收集後，會收到價值數美元的比特幣酬勞。年輕人對新科技的接受度較高。

AfriBit Africa估計，他們已讓價值約1萬美元的比特幣進入西蘇威托流通，大多是透過收垃圾的人員。在吉比拉，許多人每天收入僅約1美元。如今在西蘇威托已有少數其他居民持有比特幣，一些小販和摩托車計程車駕駛也接受比特幣付款。

靠收垃圾和賣餐飲維生的23歲男子馬加克（Damiano Magak）表示，比起肯亞隨處可見的行動支付平台M-PESA，他更喜歡用比特幣，因為M-PESA收取的交易手續費較高，且連線速度可能更慢。

另名30歲的收垃圾工人馬尼（Onesmus Many）則說，考量到犯罪問題，持有比特幣錢包比持有現金更令他安心。

這令金融科技創業家暨肯亞的「金融科技聯盟」（The FinTech Alliance）主席卡辛（Ali Hussein Kassim）擔憂。他表示：「像比特幣這樣價格極度波動的資產，這樣的曝險過高。連我都不能承擔財富價值損失80%，何況是吉比拉的一名男子？」

比特幣 貨幣 行動支付

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