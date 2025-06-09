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義大利放寬入籍公投 總理梅洛尼勸阻

編譯中心／綜合8日電
義大利就放寬公民身分申請條件以及強化勞工保障等2大議題舉行全民公投。（路透）
義大利就放寬公民身分申請條件以及強化勞工保障等2大議題舉行全民公投。（路透）

義大利本月7日及8日就放寬公民身分申請條件以及強化勞工保障等2大議題舉行全民公投，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府反對上述2項主張，並敦促民眾放棄投票。要使公投有效，至少一半的合格選民參與投票。

中央社引述法新社報導，根據現行法規，與義大利公民無婚姻或血緣關係的非歐盟成年居民必須在義國居住滿10年，才能申請公民身分，申請過程可能還會再花費數年時間。

由多個非政府組織推動的公投提案主張將10年居留期限縮短至5年，以確保義大利的規定與德國和法國一致。

支持這項草根運動的倡議人士主張，約有250萬人可望受益於這項改革。這項主張也獲得義國中左翼「民主黨」（PD）的支持。

梅洛尼所屬的極右翼義大利兄弟黨（Brothers of Italy）則強烈反對放寬移民條件。盡管目前義國仍在增加移民工作簽證的核發數量，該黨已將取締非法移民列為優先要務。

本次公投共包含5個問題，除上述入籍條件問題之外，其他4個問題旨在加強保護遭到解雇、狀況不穩或遭遇工傷事故的勞工。相關改革主張由左派工會「義大利勞工總聯盟」（CGIL）負責推動。

本周的民調顯示，目前民主黨支持率約為23%，落後義大利兄弟黨的30%。民主黨正試圖透過支持公投改革，以吸引勞工階級選民。

另據法國國際廣播電台（RFI）報導，今年3月，義大利政府限制了通過「血統法」獲得公民身分的途徑，只有祖父母或父母是義大利人的外國人才有資格申請。此前，祖先可以追溯到高祖父母。即使「贊成」票獲勝，規定外國父母在義大利出生的兒童在未滿18歲之前不能申請國籍的規定，仍將保持不變。

據法國國家科學研究中心（CNRS）的研究主任吉羅東（Virginie Guiraudon）表示，新的立法將使義大利與歐洲標準保持一致，同時考慮到新的移民現實。「主要的挑戰在於，義大利在30年內——實際上相當快——已經成為歐洲擁有外國人最多的國家之一」，她解釋道。「以前，我們顯然更多地是一個移民輸出國。而關於公民身分的立法（誰可以成為義大利人，誰可以獲得公民身分，誰在出生時就擁有公民身分）直到2025年5月仍然保留着義大利作為移民輸出國的痕跡。」

義大利就放寬公民身分申請條件以及強化勞工保障等2大議題舉行全民公投。（路透）
義大利就放寬公民身分申請條件以及強化勞工保障等2大議題舉行全民公投。（路透）

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