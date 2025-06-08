日本LGBTQ+「東京驕傲」大遊行 逾300人TEAM TAIWAN走上街頭

日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日舉行從澀谷到原宿街頭的大遊行，台灣第5度組隊參加，駐日代表李逸洋（前排左3）、台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲（前排右4）、台灣伴侶權益推動聯盟創辦人許秀雯（前排左2）等人在出發點合影。（中央社）

日本 規模最大的LGBTQ +活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）今天舉行從澀谷到原宿街頭的大遊行，台灣第5度組隊參加，300多人揮舞「TEAM TAIWAN挺台灣」的旗幟，以玉山構圖設計的花車沿路播放著歌手張惠妹「彩虹」等歌曲，吸引路邊民眾拍照、呼應。

以代代木公園為中心的驕傲嘉年華與遊行自2012年開始舉辦，除了2020、2021年因為疫情 停辦之外，參加人數逐年成長，去年活動總動員27萬人、1萬5000人參與遊行，今年預計將再破紀錄。

今年起，活動名稱從「東京彩虹驕傲」改為「東京驕傲（Tokyo Pride）」，並配合全球推動LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒等）權益的「驕傲月」，將活動延長為整個6月的系列活動。

展場除了有各大企業攤位外，也有推廣婚姻平權的團體、大學與政府單位設攤，以及婚紗業者、旅遊業者、提供同性伴侶各種法律諮詢的攤位等，相當多元。現場氣氛熱烈，許多家長帶著小朋友一同參與，從小培養多元平權的理念。

活動重頭戲大遊行於8日下午登場，台灣隊今年有300多人參與，包括從日本各地前來的台灣人，以及對台灣懷抱好感的外國友人。特別的是，也有不少旅日中國人加入台灣隊行列。

駐日代表李逸洋親自到場參與。他受訪表示，非常榮幸能與「TEAM TAIWAN」一同參與今年的遊行，共同展現台灣民主韌性與多元平權。

他指出，截至目前，全球已有近40個國家在全境或部分地區實施同性婚姻制度，大部分集中於歐洲，但是台灣在2019年率先完成立法與施行，成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家，開啟亞洲婚姻平權的先例。

2019年專法施行當年度，台灣即有近3000對同性伴侶完成結婚登記，現在已有超過1萬2000對伴侶登記結婚。這個趨勢逐步擴展至亞洲，尼泊爾於2023年實現同婚，泰國則於2024年成為第3個亞洲同婚國家。這些成就反映出亞洲社會對於人權、多元與平等的意識正在提升。

李逸洋表示，事實上，台灣在推動民主化同時，也不斷深化性別平等與婦女權利保障。台灣在經濟合作暨發展組織（OECD）「社會習俗性別指數（SIGI）」名列亞洲第1、全球第6。國會女性委員比例高達42%，軍中也有女性將領、艦長、戰機飛官，在中央與地方政府首長性別均衡，展現了制度與文化的進步。

他在2002年任行政院人事行政局長任內創設「金馨獎」，今年準備舉辦第24屆，每年都由行政院長親自頒贈，是台灣政府及地方政府推動性別平等最重要的獎項。

李逸洋指出，民間團體的努力也不可或缺，例如由前嘉義市長涂醒哲創設的台灣紅絲帶基金會，以及台灣伴侶權益推動聯盟，長年推動HIV（人類免疫缺乏病毒）防治、性別教育與婚姻平權。今年第5度組團參與遊行，向世界分享台灣在性別平權與公共衛生上的進展與實踐，展現公私協力、持續創新的精神。

李逸洋表示，台灣將持續與國際社會攜手，推動自由、平等與多元共融的普世價值，促進對性別與性傾向差異的理解與包容，讓每個人都能勇敢追求幸福，無懼做自己。

涂醒哲表示，今年的台灣隊花車以「多元日常」為主題，特別邀請台灣知名服裝設計師、品牌WANGLILING創辦人汪俐伶構思8件設計款服裝，把台灣的特色半導體，與彩虹結合在一起。紅絲帶基金會今年再次與伴侶盟合作來到東京，台灣是亞洲第一個承認同婚的國家，對此非常驕傲，要來東京展現不只是Tokyo Pride，「台灣也很Pride」。

台灣伴侶權益推動聯盟創辦人許秀雯表示，伴盟的宗旨就是希望所有的人，不分性別、性傾向、性別認同，都可以自由戀愛、平等成家。伴盟2017年代理祁家威打贏了司法院釋字第748號解釋，奠定了兩年後同婚合法化的契機。