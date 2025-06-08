我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停車咪表遭貼詐騙二維碼 紐約市交通局警告勿掃描付款

移民政策影響 紐約國際旅客估減17%

日本LGBTQ+「東京驕傲」大遊行 逾300人TEAM TAIWAN走上街頭

中央社／東京8日專電
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日舉行從澀谷到原宿街頭的大遊行，台灣第5度組隊參加，駐日代表李逸洋（前排左3）、台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲（前排右4）、台灣伴侶權益推動聯盟創辦人許秀雯（前排左2）等人在出發點合影。（中央社）
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日舉行從澀谷到原宿街頭的大遊行，台灣第5度組隊參加，駐日代表李逸洋（前排左3）、台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲（前排右4）、台灣伴侶權益推動聯盟創辦人許秀雯（前排左2）等人在出發點合影。（中央社）

日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）今天舉行從澀谷到原宿街頭的大遊行，台灣第5度組隊參加，300多人揮舞「TEAM TAIWAN挺台灣」的旗幟，以玉山構圖設計的花車沿路播放著歌手張惠妹「彩虹」等歌曲，吸引路邊民眾拍照、呼應。

以代代木公園為中心的驕傲嘉年華與遊行自2012年開始舉辦，除了2020、2021年因為疫情停辦之外，參加人數逐年成長，去年活動總動員27萬人、1萬5000人參與遊行，今年預計將再破紀錄。

今年起，活動名稱從「東京彩虹驕傲」改為「東京驕傲（Tokyo Pride）」，並配合全球推動LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒等）權益的「驕傲月」，將活動延長為整個6月的系列活動。

展場除了有各大企業攤位外，也有推廣婚姻平權的團體、大學與政府單位設攤，以及婚紗業者、旅遊業者、提供同性伴侶各種法律諮詢的攤位等，相當多元。現場氣氛熱烈，許多家長帶著小朋友一同參與，從小培養多元平權的理念。

活動重頭戲大遊行於8日下午登場，台灣隊今年有300多人參與，包括從日本各地前來的台灣人，以及對台灣懷抱好感的外國友人。特別的是，也有不少旅日中國人加入台灣隊行列。

駐日代表李逸洋親自到場參與。他受訪表示，非常榮幸能與「TEAM TAIWAN」一同參與今年的遊行，共同展現台灣民主韌性與多元平權。

他指出，截至目前，全球已有近40個國家在全境或部分地區實施同性婚姻制度，大部分集中於歐洲，但是台灣在2019年率先完成立法與施行，成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家，開啟亞洲婚姻平權的先例。

2019年專法施行當年度，台灣即有近3000對同性伴侶完成結婚登記，現在已有超過1萬2000對伴侶登記結婚。這個趨勢逐步擴展至亞洲，尼泊爾於2023年實現同婚，泰國則於2024年成為第3個亞洲同婚國家。這些成就反映出亞洲社會對於人權、多元與平等的意識正在提升。

李逸洋表示，事實上，台灣在推動民主化同時，也不斷深化性別平等與婦女權利保障。台灣在經濟合作暨發展組織（OECD）「社會習俗性別指數（SIGI）」名列亞洲第1、全球第6。國會女性委員比例高達42%，軍中也有女性將領、艦長、戰機飛官，在中央與地方政府首長性別均衡，展現了制度與文化的進步。

他在2002年任行政院人事行政局長任內創設「金馨獎」，今年準備舉辦第24屆，每年都由行政院長親自頒贈，是台灣政府及地方政府推動性別平等最重要的獎項。

李逸洋指出，民間團體的努力也不可或缺，例如由前嘉義市長涂醒哲創設的台灣紅絲帶基金會，以及台灣伴侶權益推動聯盟，長年推動HIV（人類免疫缺乏病毒）防治、性別教育與婚姻平權。今年第5度組團參與遊行，向世界分享台灣在性別平權與公共衛生上的進展與實踐，展現公私協力、持續創新的精神。

李逸洋表示，台灣將持續與國際社會攜手，推動自由、平等與多元共融的普世價值，促進對性別與性傾向差異的理解與包容，讓每個人都能勇敢追求幸福，無懼做自己。

涂醒哲表示，今年的台灣隊花車以「多元日常」為主題，特別邀請台灣知名服裝設計師、品牌WANGLILING創辦人汪俐伶構思8件設計款服裝，把台灣的特色半導體，與彩虹結合在一起。紅絲帶基金會今年再次與伴侶盟合作來到東京，台灣是亞洲第一個承認同婚的國家，對此非常驕傲，要來東京展現不只是Tokyo Pride，「台灣也很Pride」。

台灣伴侶權益推動聯盟創辦人許秀雯表示，伴盟的宗旨就是希望所有的人，不分性別、性傾向、性別認同，都可以自由戀愛、平等成家。伴盟2017年代理祁家威打贏了司法院釋字第748號解釋，奠定了兩年後同婚合法化的契機。

她表示，台灣非常珍貴的就是民主跟韌性，還有非常蓬勃的民間組織，由下而上，透過公部門 、私部門的合作來推動性別平權。越是艱難的世界局勢，越需要跟世界連結，這是為什麼台灣第5年來到東京遊行、走向國際，讓國際友人能夠認識到，台灣的多元如何在日常中實踐，民間團體蓬勃積極的力量，如何與政府合作，讓台灣成為一個更平等、更友善的國家。

日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日在東京...
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日在東京代代木公園舉辦，台灣伴侶盟與台灣紅絲帶基金會共同設置攤位。左起台灣伴侶權益推動聯盟祕書長簡至潔、伴侶盟創辦人許秀雯、駐日代表李逸洋、台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲、台灣紅絲帶基金會董事洪林瓊照、蔡淑芬、陳建合。（中央社）
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日舉行從...
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日舉行從澀谷到原宿街頭的大遊行，台灣第5度組隊參加，300多人揮舞「TEAM TAIWAN挺台灣」的旗幟。（中央社）
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日在東京...
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日在東京代代木公園舉辦，不少民眾扮裝參加遊行，展現真實的自己。（中央社）
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日舉行從...
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日舉行從澀谷到原宿街頭的大遊行，台灣第5度組隊參加，TEAM TAIWAN以玉山構圖設計的花車沿路播放著歌手張惠妹「彩虹」等歌曲，吸引路邊民眾拍照、呼應。（中央社）
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日舉行從...
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日舉行從澀谷到原宿街頭的大遊行，台灣第5度組隊參加，台灣知名服裝設計師、品牌WANGLILING創辦人汪俐伶構思8件設計款服裝，把台灣的特色半導體，與彩虹結合在一起。（中央社）
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日在東京...
日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）8日在東京代代木公園舉辦，現場設置推廣同性婚姻平權的攤位，讓民眾了解日本現況。（中央社）

日本 LGBTQ 疫情

上一則

中國施壓阻止台灣參加會議 溫哥華市長未屈服

延伸閱讀

美國現象／3成人愛算命 每年至少1次

美國現象／3成人愛算命 每年至少1次
世界驕傲節遊行華府登場 抗議川普削弱LGBTQ權利

世界驕傲節遊行華府登場 抗議川普削弱LGBTQ權利
華府以使館外交官被殺 猶太人遊行也遇襲 猶太社區緊張

華府以使館外交官被殺 猶太人遊行也遇襲 猶太社區緊張
以外交官被殺、科州遊行遇襲 猶太社區緊張

以外交官被殺、科州遊行遇襲 猶太社區緊張

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐

老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法