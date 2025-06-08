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中國施壓阻止台灣參加會議 溫哥華市長未屈服

中央社／溫哥華8日專電
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溫哥華市府去年11月舉辦一場針對外國領事團的商務會議，中國抗議溫哥華市邀請台灣代表參加，但溫哥華市稱，年年都邀請台灣，這是與國際合作夥伴合作的平台。（駐溫哥華辦事處提供）
溫哥華市府去年11月舉辦一場針對外國領事團的商務會議，中國抗議溫哥華市邀請台灣代表參加，但溫哥華市稱，年年都邀請台灣，這是與國際合作夥伴合作的平台。（駐溫哥華辦事處提供）

中國盡一切力量打擊台灣的外交空間。加拿大政治新聞網「The Bureau」近日報導，溫哥華市政府去年邀請各國領事參與一場官方簡報會，中國外交官向溫哥華市長抗議不該邀請台灣代表參與，溫哥華市長並未屈服。加拿大中國專家柏頓表示，台灣代表有權參與領事團會議。

「The Bureau」近日獲得政府文件顯示，2024年11月20日溫哥華市政府舉辦一場商務簡報會議，邀請各國駐溫哥華領事代表出席，說明房屋政策和公共安全。

隔天，中國駐溫哥華總領事楊舒致信給溫哥華市長沈觀健（Ken Sim），表達了對台灣代表出席的不滿。楊舒在信中說：「我發現駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長也受邀出席，這很不合適。」

信中提到：「世界上只有一個中國……台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國駐溫哥華總領事館是中國駐溫哥華唯一領事機構。一個中國原則是國際社會的共識，也是加拿大聯邦政府和各市政府的承諾。」

楊舒要求溫哥華市府嚴肅處理此事件。

但是沈觀健回信給楊舒，表示「溫哥華自2007年以來一直邀請駐溫哥華台北經濟文化辦事處參加此年度商務會議，除卑詩省外國領事團成員受邀外，也會邀請其他國際合作夥伴，以促進包容與合作。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣對中央社表示，「溫哥華市府對各國領事團舉辦的商務會議，台灣年年都收到邀請，我到任後年年都參加，只要有機會，我們都會積極參與加拿大官方的活動，但中國從未停止打壓台灣，總常提出抗議。」

2021年有組織積極推動溫哥華市與高雄市建立「友好城市」，當年11月9日，中國領事館也致函時任溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart），敦促他拒絕這項提議。

中領館當時警告，「溫哥華與高雄建立官方機制的友好關係顯然違背一個中國原則，破壞中加關係的政治基礎。」由於溫哥華和廣州在1985年已建立姊妹城市關係，中領館施壓溫哥華市，要求「重視此高度敏感議題，避免損害廣州和溫哥華的雙邊關係。」

雖然台灣外交官能參與溫哥華市舉辦的領事團會議，但卻無法參與卑詩省政府舉辦的領事團活動，因為長年來，卑詩省政府都未將台灣列為外國領事團名單內。

劉立欣對此表示，「卑詩省政府或許仍有政治上的顧慮，但是省政府和我們的關係仍然非常緊密，多位省內閣廳長都和我有多次會面交流，他們肯定台灣在經貿和民主等領域的傲人成就，非常樂意與台灣深度合作。」

曾任加拿大駐中國外交官、現任智庫Sinopsis高級研究員柏頓（Charles Burton）表示，台灣外交官是一個主權國家在加拿大的合法代表，理應參與卑詩省外國領事團活動。

雖然加拿大和中國在1970年正式建交，但加拿大從來沒有承認台灣是中國的一部分。1970年加中建交公報中對台灣問題的描述是「中國政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。加拿大政府注意到（takes note）中國政府的這一立場。」

2023年加拿大眾議院加中關係特別委員會發布台灣報告書，主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」，也強調加拿大「一中政策」並未對台灣地位做出評斷。

劉立欣表示，「台灣從來不是中國的一部分。長年來，我們和加拿大聯邦、省和市政府都保持緊密關係，就算北京持續打壓，也不會改變台加之間變得越來越契合的關係。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣（右）和溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）合...
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣（右）和溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）合影。兩人在許多場合都互動良好。（駐溫哥華辦事處提供）
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣（右2）參與溫哥華市舉辦的外國領事團商務會議...
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣（右2）參與溫哥華市舉辦的外國領事團商務會議，與其他國家總領事合影，北京對台灣代表與會提出抗議。（駐溫哥華辦事處提供）

加拿大 中領館 華人

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