環保少女搭帆船闖加薩 美議員譏：希望她會游泳

馬德琳號1日自義大利西西里島出發，預計7日抵達加薩，下方為截至6日該船航線與所在位置。路透／Freedom Flotilla Coalition

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）近日搭上一艘帆船航向加薩 走廊，試圖突破以色列 的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。以色列國防軍已加強軍事部署，傳出將派遣海軍特種部隊與飛彈艦艇應對。

耶路撒冷郵報報導，以色列海軍第13突擊隊（Shayetet 13）與飛彈快艇隊已奉命待命，準備攔截「馬德琳號」（Madleen）。該船屬於「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition），船上有12人，包括22歲的童貝里、「冰與火之歌」演員康寧漢（Liam Cunningham），以及具有巴勒斯坦血統的法籍歐洲議員哈珊（Rima Hassan）。

馬德琳號1日自義大利 西西里島出發，預計7日抵達加薩。該團體表示，此行是「非暴力行動」，旨在挑戰以色列對加薩長期的海上封鎖與日益升高的戰爭罪行。

不過，以色列軍方態度強硬。軍方人士透露，若馬德琳號無視軍方警告強行進入封鎖海域，將可能遭突襲、登船逮捕，並被押往阿什杜德港（Ashdod）後驅逐出境。

針對此行動引發的國際關注，美國共和黨籍參議員、川普盟友葛理漢（Lindsey Graham）在X上轉發報導，語帶嘲諷寫道：「希望葛瑞塔（童貝理）和她的朋友會游泳！」言論也引起輿論反彈。