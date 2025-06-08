我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

班農爆料馬斯克曾在白宮對貝森特動粗 川普：太超過了

詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

環保少女搭帆船闖加薩 美議員譏：希望她會游泳

編譯梁采蘩／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬德琳號1日自義大利西西里島出發，預計7日抵達加薩，下方為截至6日該船航線與所在位置。路透／Freedom Flotilla Coalition
馬德琳號1日自義大利西西里島出發，預計7日抵達加薩，下方為截至6日該船航線與所在位置。路透／Freedom Flotilla Coalition

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。以色列國防軍已加強軍事部署，傳出將派遣海軍特種部隊與飛彈艦艇應對。

耶路撒冷郵報報導，以色列海軍第13突擊隊（Shayetet 13）與飛彈快艇隊已奉命待命，準備攔截「馬德琳號」（Madleen）。該船屬於「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition），船上有12人，包括22歲的童貝里、「冰與火之歌」演員康寧漢（Liam Cunningham），以及具有巴勒斯坦血統的法籍歐洲議員哈珊（Rima Hassan）。

馬德琳號1日自義大利西西里島出發，預計7日抵達加薩。該團體表示，此行是「非暴力行動」，旨在挑戰以色列對加薩長期的海上封鎖與日益升高的戰爭罪行。

不過，以色列軍方態度強硬。軍方人士透露，若馬德琳號無視軍方警告強行進入封鎖海域，將可能遭突襲、登船逮捕，並被押往阿什杜德港（Ashdod）後驅逐出境。

針對此行動引發的國際關注，美國共和黨籍參議員、川普盟友葛理漢（Lindsey Graham）在X上轉發報導，語帶嘲諷寫道：「希望葛瑞塔（童貝理）和她的朋友會游泳！」言論也引起輿論反彈。

童貝里之後受訪時反嗆「我們很會游」。她批評，「當面對種族滅絕與對200萬人的系統性飢餓時，身為民選官員的責任應該是保護人民，而不是嘲笑那些試圖採取行動的人。我想這完全展現了政客們的優先事項」。

瑞典「環保少女」童貝里近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將...
瑞典「環保少女」童貝里近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。（圖／擷自Reddit）

以色列 加薩 義大利

上一則

談「蜘蛛網」奇襲內幕 澤倫斯基：俄司機不知載到無人機

延伸閱讀

以色列空襲釀55死 加薩援助發放中心再傳致命槍擊

以色列空襲釀55死 加薩援助發放中心再傳致命槍擊
紐約東河一天發現三屍 其中15歲少女已失蹤一周

紐約東河一天發現三屍 其中15歲少女已失蹤一周
葛理漢酸環保少女闖加薩「希望會游泳」她嗆：我很會游

葛理漢酸環保少女闖加薩「希望會游泳」她嗆：我很會游
美國挺加薩人道主義基金會 傳國務院考慮資助5億元

美國挺加薩人道主義基金會 傳國務院考慮資助5億元

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法