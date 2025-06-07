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以色列空襲釀55死 加薩援助發放中心再傳致命槍擊

中央社／加薩走廊7日綜合外電報導

加薩走廊醫療人員表示，加薩各地今天有55人命喪以色列空襲。此外，當地民防機構指出，有6名巴勒斯坦人在1個由美國支持的援助發放中心附近遭槍擊身亡。

路透社報導，當地醫療人員表示，加薩走廊（Gaza Strip）各地今天共有55人命喪以色列空襲。

其中，今天在北部加薩市（Gaza City）沙布拉區（Sabra）發生的空襲，造成至少15名巴勒斯坦人死亡、50人受傷。

巴勒斯坦衛生當局今天指出，加薩走廊境內各醫院的燃料僅夠再維持3天，且以色列拒絕放行國際救援機構進入醫院的燃料儲存區進行補給。

以色列軍方、負責協調巴勒斯坦人道事務的以色列國防機構「領土內政府活動協調局」（COGAT）均未立即置評。

此外，根據加薩走廊民防機構，有6名巴勒斯坦人在美國支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）援助發放中心附近身亡。

以色列軍方告訴法新社，以軍曾對那些「以危及部隊安全方式前進」的個人「鳴槍示警」。

加薩人道主義基金會在南部城市拉法（Rafah）運營的援助中心附近多次傳出死亡槍擊事件，今天是最新一起。本週稍早就曾因為類似事件，導致援助中心一度暫停發放物資，目前則已恢復發放作業。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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