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諾曼第登陸81周年 紀念二戰老兵齊聚海灘悼念

編譯中心╱綜合6日電
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在法國諾曼第海灘，士兵們6日參與追思儀式。(美聯社)
在法國諾曼第海灘，士兵們6日參與追思儀式。(美聯社)

美聯社報導，二戰老兵們6日聚集在法國諾曼第(Normandy)海灘，來紀念諾曼第登陸(D-Day)81周年；這是二戰期間最終導致希特勒政權崩解的重要時刻。

數以萬計的人們參加包括跳傘、緬懷儀式、遊行和歷史重現等紀念活動。許多人在現場為這些已經高齡90多歲、甚至更老邁而日益凋零的倖存老兵歡呼致敬，而他們也將緬懷成千上萬的陣亡官兵。

1944年6月6日，盟軍動員了最大規模的艦隊、軍隊、飛機和車輛，在當時由德國占領的法國領土展開諾曼第登陸，來突破希特勒在西歐的防線。光是諾曼地登陸本身，就有4414位盟軍陣亡。

在隨後的諾曼第戰役(Battle of Normandy)中，有7萬3000名盟軍犧牲生命、15萬3萬名士兵受傷。這場戰役、特別是盟軍對法國村莊和城市的轟炸，造成大約2萬法國平民喪生。至於德軍的確切傷亡人數不明，但歷史學家估計，光是在諾曼地登陸期間，就有4000至9000人陣亡、受傷或失蹤。

諾曼地登陸共有16萬盟軍參與，其中有7萬3000人來自美軍部隊，英國與加拿大部隊則有8萬3000人，另外還有其他國家參與，包括在戴高樂(Charles de Gaulle)將軍帶領下作戰的法國軍隊；而盟軍面對的德軍約有5萬人。

諾曼第猶他海灘，6日在紀念諾曼第登陸81周年的國際儀式上，美國二戰老兵唐納德·H...
諾曼第猶他海灘，6日在紀念諾曼第登陸81周年的國際儀式上，美國二戰老兵唐納德·H·卡特被授予榮譽軍團勳章後合影留念。 （美聯社）

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