諾曼第登陸81周年 紀念二戰老兵齊聚海灘悼念

在法國諾曼第海灘，士兵們6日參與追思儀式。(美聯社)

美聯社報導，二戰老兵們6日聚集在法國諾曼第(Normandy)海灘，來紀念諾曼第登陸(D-Day)81周年；這是二戰期間最終導致希特勒政權崩解的重要時刻。

數以萬計的人們參加包括跳傘、緬懷儀式、遊行和歷史重現等紀念活動。許多人在現場為這些已經高齡90多歲、甚至更老邁而日益凋零的倖存老兵歡呼致敬，而他們也將緬懷成千上萬的陣亡官兵。

1944年6月6日，盟軍動員了最大規模的艦隊、軍隊、飛機和車輛，在當時由德國 占領的法國領土展開諾曼第登陸，來突破希特勒在西歐的防線。光是諾曼地登陸本身，就有4414位盟軍陣亡。

在隨後的諾曼第戰役(Battle of Normandy)中，有7萬3000名盟軍犧牲生命、15萬3萬名士兵受傷。這場戰役、特別是盟軍對法國村莊和城市的轟炸，造成大約2萬法國平民喪生。至於德軍的確切傷亡人數不明，但歷史學家估計，光是在諾曼地登陸期間，就有4000至9000人陣亡、受傷或失蹤。