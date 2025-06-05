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挑戰亞洲首例失敗…日本民營月球登陸器「韌性號」降落時墜毀

記者雷光涵／即時報導
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日本新創公司ispace500名員工及相關人士6日聚集於東京都千代田區會場，期待登陸器成功上月球。(路透)
日本新創公司ispace500名員工及相關人士6日聚集於東京都千代田區會場，期待登陸器成功上月球。(路透)

日本宇宙新創企業ispace6月宣布，他們開發的月球登陸器「Resilience（韌性號）」極可能在著陸過程中減速不足而墜毀。這是日本第一家挑戰登陸月面的民間企業，挑戰亞洲成功首例。目前全世界只有兩家美國民間企業有過登陸器成功著陸月球的經驗。

朝日新聞報導，根據ispace公布的影片，在預定著陸時間前約1分半，高度與速度的數據忽然中斷。日本時間6日上午4時30分左右，官方稱「目前仍未能與Resilience取得聯繫，我們會持續嘗試」，令500名聚集於東京都千代田區會場的員工與相關人士十分失望。

ispace於2023年曾嘗試月面著陸，希望挑戰全球民間企業成功首例，但因高度測量失準而墜毀。此次任務原計畫於6日凌晨3時15分左右，自距月面約100公里高開始下降，並反覆減速噴射與調整姿態接近月面。ispace說明，著陸之前通訊正常，但在預定著陸時間（4時17分）後失聯，之續持續嘗試恢復聯繫。

本次著陸任務還包含探測計畫，預定在著陸後數日內釋放ispace開發的月球探測車「Tenacious（堅毅號）」，採集月球土壤，並將部分所有權出售給美國國家航空暨太空總署（NASA）。

登陸器今年1月自美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，由SpaceX的「獵鷹9號」火箭發射升空，採用低燃料消耗的「繞遠路」軌道飛行，5月進入月球軌道。此外搭載了月面用水電解裝置及用於宇宙食物生產的實驗設備。

在民間月面著陸方面，美國的Intuitive Machines於2024年2月成為全球首家成功登陸的企業，2025年3月再度成功實施第二次任務；同月，另一美國企業Firefly Aerospace的登陸艇也成功著陸月球。

ispace原期望建立「月球宅配」服務，搶占月球資源開發與火星探測前哨基地的商機。

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