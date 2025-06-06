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北約拚提升30％戰力：史上最強 遠超羅馬、拿破崙帝國

編譯中心／綜合5日電
美國呼籲北約增加國防支出；圖為美國飛彈驅逐艦USS Paul Ignatius（後）5日和立陶宛掃雷艦Kursis（前）從德國Warenmuende港口出發，駛向波羅的海演習。 （美聯社）
美國呼籲北約增加國防支出；圖為美國飛彈驅逐艦USS Paul Ignatius（後）5日和立陶宛掃雷艦Kursis（前）從德國Warenmuende港口出發，駛向波羅的海演習。 （美聯社）

北約秘書長呂特（Mark Rutte）4日表示，北大西洋公約組織（NATO）是「人類歷史上最強大的防禦聯盟」，甚至超越了歷史上的羅馬帝國與拿破崙帝國。但他強調，北約需要維護與投資，並且呼籲各成員國提升軍費支出。另外，北約啟動冷戰以來最大軍備計畫，目標提升30％戰力。為了滿足北約新目標，德國國防部長表示，德國需要增6萬現役軍人。而美國國防部長則呼籲，北約增加國防支出，不能只依賴美國。

他4日在官方新聞發布會中引用德國防長本周的公開發言，指出俄羅斯「可能在四到五年內具備攻擊北約的能力」。他強調，這正是北約推動「防衛規畫過程」（NATO Defence Planning Process）的原因，各國將透過此一制度，對能力目標達成共識，並掌握自己的戰力狀況，並確保未來三年、五年甚至七年後仍有足夠能力自我防衛。

另外，德新社（DPA）報導，北約同意啟動自冷戰以來最大規模的軍備計畫，據接近談判的消息人士5日透露。為因應俄羅斯對西方軍事聯盟構成重大威脅，本次協議於北約防長在布魯塞爾會議時達成，計畫大幅提升未來數年的嚇阻與防禦能力，呂特表示，優先項目包括遠程武器系統、防空系統及機動陸軍，新計畫將現有軍事目標提高約30%，但當前目標尚未達成。

路透報導，德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)5日表示，根據北大西洋公約組織對武器與人員的新目標，德國需額外增加多達6萬名軍人，將使德國部隊總人數達到25萬至26萬人。

據報導，佩斯托瑞斯在布魯塞爾與北約各國防長召開會議前對記者說：「（德國）作為歐洲最大經濟體，我們正進一步承擔應有的責任。」

中央社綜合法新社、路透報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日敦促北約在本月稍後舉行的峰會中達成一項提升國防支出的協議，以滿足美國總統川普的要求，還說北約不能只是依賴美國。

據報導，川普要求北約成員國在6月24日至25日於荷蘭舉行的會議上，同意將國防預算從占各國國內生產毛額（GDP）2%的現行目標提高至5%。

北約秘書長呂特提出一項折衷方案，主張在2032年前，將GDP的3.5%用於核心軍事支出，另外1.5%用於更廣義的安全相關領域，例如基礎建設。

赫格塞斯在比利時首都布魯塞爾與北約各國防長開會時說：「我們齊聚這裡，是為了延續川普總統的倡議，讓整個聯盟承諾將國防支出提高到占GDP的5%。」

北約 德國 國防部

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