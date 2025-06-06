劍指尹錫悅夫婦 李在明上任 國會通過內亂、金建希特檢法

南韓新總統李在明（後排右三）在宣誓就職隔天，於首爾總統府舉行的內閣會議上發表講話。（歐新社）

南韓 新任總統李在明 4日就職，從最大在野黨搖身一變成為執政黨的共同民主黨，再次在國會推動通過蔡上兵特檢法、內亂特檢法及金建希特檢法三項多次遭尹錫悅政府否決的法案。另外，北韓 官媒首度報導李在明當選南韓總統。而南韓經濟持續下行，準國務總理表示，有如第二次金融風暴。

據韓聯社報導，這3項法案都以194票贊成、3票反對、1票棄權通過。李在明預料將不會對這三項法案行使「再議要求權」（否決權），接著就將進行特檢推薦、任命等程序。

南韓前總統尹錫悅（右）和夫人金建希（左）3日在首爾參與總統大選投票。（路透）

其中內亂特檢法是針對前總統尹錫悅去年12月宣布緊急戒嚴的相關內亂行為；金建希特檢法是針對前第一夫人金建希涉嫌收受名牌包包、介入選舉等違法行為；蔡上兵特檢法則是針對2023年7月在搜索失蹤者任務中殉職的海兵隊士兵死亡真相，以及軍方高層涉嫌妨礙調查等特檢法案。

蔡上兵特檢法曾在國會三度通過，內亂特檢法兩度通過，金建希特檢法則四度通過，但都被尹錫悅政府否決。

另據路透報導，北韓官方媒體5日首度報導南韓總統大選結果。北韓朝中社簡短報導說，南韓共同民主黨候選人李在明當選，成為南韓第21任總統，報導中未進一步置評。

韓聯社報導，主要面向北韓居民進行報導的內宣媒體勞動黨機關報「勞動新聞」也刊登了相同內容。這是北韓媒體首次提及南韓第21屆總統選舉。

另外，中央社報導指出，南韓國務總理被提名人金民錫5日表示，南韓當前經濟狀況就如同面臨第二次亞洲金融風暴般的困境，他會將民生與統合的目標謹記在心。

金民錫5日首次前往設於金融監督院教育研修院的聽證會準備團辦公室，被媒體問及獲提名為國務總理的感想時表示深感責任重大，並表示「現在的狀況其實比亞洲金融危機時更困難」，指出28年前亞洲金融風暴發生時，整體經濟趨勢其實是上行，但現在世界經濟走向卻是下行沉滯。

「民生比當時艱困得多」，金民錫說，「更重要的是，美國、日本、中國、俄羅斯、北韓等國際環境複雜度增加了好幾倍」。

為了克服當前困境，金民錫表示未來施政重點「第一是民生、第二是民生、第三也是民生」，並表示在這次大選期間就已經跟總統李在明有過相關討論。