南韓總統府擬遷回青瓦台 李在明批龍山辦公室像墳墓

南韓前總統尹錫悅2022年5月就任時將總統辦公室遷至首爾的龍山國防大樓，新任總統李在明則預計遷回青瓦台（見圖）。（新華社）

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅 2022年5月就任時，將總統辦公室遷至首爾的龍山國防大樓，新任總統李在明 則預計遷回青瓦台，但青瓦台目前整修中，李在明仍將暫時在龍山辦公。

李在明5月30日接受JTBC訪問，問及當選後辦公室將設於何處，他表示：「青瓦台最好，那裡歷史悠久，具有象徵性，也是最理想的地點。」

李在明4日就職當天下午，在龍山辦公室舉行記者會宣布新政府首批人事任命時，批評前朝交接糟糕，記者會場以外竟空無一人，不僅沒有電腦、印表機，也沒有人提供文具，整個辦公室空蕩蕩「就像墳墓」。

61歲的李在明身穿深藍色西裝，繫了象徵「統一」的條紋領帶，記者會現場座無虛席，他說，「現在這裡就像戰場，什麼也沒有，必須重頭開始。這裡就像墳墓，空無一人，連提供文具的人也沒有，沒有電腦，沒有印表機，真是讓人哭笑不得。還好，我自己有準備一些。」

尹錫悅政府時期所有在此工作公務員均已歸建原屬部門。

此外，李在明也批評龍山辦公室「存在竊聽、警衛等安全問題」，但他反對在其他政府大樓設置臨時辦公室，以免浪費。「僅因個人感到不便或不舒服，就花費數百億、數千億韓元，說得過去嗎？應暫時使用龍山辦公室，並盡快整修青瓦台遷回」。

至於是否會使用尹錫悅曾居住的漢南洞總統官邸，李在明則尚未表態。但考慮到警衛問題，李在明幾乎不可能每天從仁川市私宅通勤往返龍山辦公室。李在明團隊正討論官邸搬遷方案，以避免通勤交管影響市民交通。

另外，李在明選前曾放話，若尹錫悅因內亂罪被判終身監禁，不應得到特赦。李在明表示，將對尹錫悅展開特別調查，深入追究2024年12月他試圖實施戒嚴 行為。李在明說，若尹錫悅因「內亂罪」被判處終身監禁，絕不應獲得赦免，並稱「內亂主謀的唯一懲罰就是終身監禁」。