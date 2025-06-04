李在明宣示拚經濟、與北韓對話 指和平雖貴也好過戰爭

南韓新任總統李在明（左）在國會宣誓就職。第一夫人金惠京陪同出席。（路透）

南韓 新任總統李在明 4日宣誓就職，他宣示就全力重振受國際關稅衝擊的經濟，並將與北韓 展開對話以緩解朝鮮半島緊張局勢。

他勝選後數小時在國會舉行的就職典禮上表示，新政府「將從改善民生和復甦經濟開始，以國家預算為催化劑，重新啟動經濟的良性循環」。

這場大選被視為是選民對前總統尹錫悅打分數，他因為試圖實施戒嚴失敗而遭彈劾下台。李在明最終以49.4%的得票率勝出，並不像年初預期地取得壓倒性勝利，但仍以明顯差距輕鬆擊敗保守派對手。

李在明在競選期間承諾，當選後將擴大經濟刺激方案至35兆韓元（約254億美元），比最初提出的30兆韓元進一步加碼，重點支援受創的家庭和中小企業。

市場迅速對新政做出反應：由於預期李在明政府將採取比前任更寬鬆的財政政策，南韓10年期公債期貨價格應聲下跌逾100個基點。不過，股市投資人對政治情勢趨穩表示歡迎。南韓綜合指數周三盤中一度上漲2.5%，自4月低點以來累漲超過20%。

在就職演說中，李在明強調全國團結，承諾將在美韓同盟的基礎上，務實推動外交，深化與美國和日本的三邊合作。但與尹錫悅對北韓採取強硬路線不同，他明確表態願與北韓重啟對話。

他說，南韓的國防預算相當於北韓經濟規模的兩倍，「無論和平的代價有多高，都比戰爭好，不戰而勝勝過戰而勝之，最可靠的安全是毋須動武的和平」。