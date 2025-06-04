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李在明將對實施戒嚴展開特別調查 尹錫悅恐在劫難逃

編譯張佑生／即時報導
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南韓前總統尹錫悅（中）與妻子金建希（左）3日投完票後離開。（路透）
南韓前總統尹錫悅（中）與妻子金建希（左）3日投完票後離開。（路透）

南韓新任總統李在明5月31日受訪時明確表示，將對前總統尹錫悅展開特別調查，針對其2024年12月試圖實施戒嚴的行為深入追責。

他強調，若尹錫悅因「內亂罪」被判處終身監禁，絕不應獲得赦免，並稱「內亂主謀的唯一懲罰就是終身監禁」。

李在明進一步指出，過去全斗煥和盧泰愚因類似罪行被赦免的案例，給予尹錫悅「發動內亂的勇氣」，因此必須以嚴厲司法手段杜絕類似事件重演。

尹錫悅因試圖實施戒嚴而引發全國性爭議，最終導致其被國會彈劾下台，為李在明的當選鋪平道路。報導指出，李在明的這一表態不僅是對尹錫悅個人的清算，也意在回應國內對前政府「濫權」的強烈不滿。韓國輿論普遍認為，尹錫悅在未獲得軍方充分支持的情況下倉促宣布戒嚴，顯示其決策的魯莽，這也成為李在明競選期間攻擊尹政府的主要論點之一。

李在明所屬的共同民主黨在競選中將尹錫悅的戒嚴事件定性為「外患罪」或「內亂罪」，並承諾成立特別檢察團進行調查。報導援引李在明的發言稱，這一調查將聚焦尹錫悅政府在戒嚴期間的決策過程、軍方動員情況以及是否涉及違反憲法的行為。此舉不僅旨在追究尹錫悅的個人責任，也試圖為新政府樹立「恢復民主」的政治形象。

共同民主黨計畫於6月5日下午2點，在國會全體會議上處理「三大特檢法案」：分別是「內亂特檢法」、「金建希特檢法」和「殉職海兵特檢法」。若三案同時實施，將創下特檢規模新高，合計動員外派檢察官達120人，外派公務員最多260人，總規模逼近380人，為歷來罕見的「巨無霸特檢」。

尹錫悅 李在明 戒嚴

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