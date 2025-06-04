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李在明走務實路線 對美續保持軍事結盟 主張與北韓對話

記者顏伶如／綜合報導
南韓總統當選人李在明(中)3日離開仁川自宅前往國會。南韓選委會確定開票結果後，李在明4日在國會舉行就職典禮。(路透)
南韓總統當選人李在明(中)3日離開仁川自宅前往國會。南韓選委會確定開票結果後，李在明4日在國會舉行就職典禮。(路透)

共同民主黨(Democratic Party)總統候選人李在明(Lee Jae-myung)在南韓總統大選勝出，執政黨在國會同時拿下絕大多數席次，南韓數十年來最有實權總統因此誕生。紐約時報分析，各界關注重點在於，李在明是否利用龐大權力彌補陷入分裂的國家，且讓經濟獲得振興，還是會跟隨過去幾任總統的模式，上台之後開始清算政敵，導致國家更趨兩極化。

稱未來修補與中朝關係

自稱「務實主義者」的李在明，今後外交政策走向將與前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)形成明顯對比。尹錫悅面對北韓、中國時對抗色彩較濃，對日本則改善關係。美國與中國戰略競爭緊張升高的同時，尹錫悅讓首爾與華府堅定結盟。

李在明先前已經表示，未來將修補南韓與中國、北韓之間的關係，繼續保持與美國軍事結盟。他曾說，美韓軍事聯盟究是南韓外交的基礎。

李在明曾說，尹錫悅對日本太過「順從」，對中國則太「敵對」，「與美國、日本合作非常重要，但是我們不應該把雞蛋放在同一個籃子裡」。

喊創造和平比戰爭重要

共同民主黨與李在明長期以來均主張，與平壤對話是避免朝鮮半島衝突的最佳之道，並表示如果川普總統能透過與北韓領導人金正恩(Kim Jong-un)談判為朝鮮半島帶來和平，將願意推薦川普角逐諾貝爾和平獎。

李在明曾說：「贏得戰爭很重要，不戰而勝則更重要，但在所有狀況裡，最好的選項是創造和平，讓戰爭變得沒有必要」。

台海問題方面，共同民主黨不希望南韓捲入美國與中國之間的衝突，包括台海可能發生的衝突。之前有保守派對手批評李在明立場曖昧，他則回答說，南韓的國家利事才是首要考量。

李在明在競選期間曾說：「如果中國跟台灣爆發衝突，為什麼要變成對我們有重大影響呢？」

願為人民向美關稅屈服

川普二度執政後要求南韓為駐紮美軍負擔更多經費，還對汽車、鋼鐵等南韓主要出口項目開徵巨額關稅。

李在明說，抵抗川普施壓將是最迫切的外交挑戰。他在本周表示，若為了南韓人民，願意向川普屈服。

李在明 南韓 川普

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