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烏無人機成功奇襲俄腹地 掀川普金穹計畫檢討聲

編譯中心╱綜合3日電
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衛星空照圖顯示，俄羅斯伊爾庫次克州貝拉雅機場5月17日停了多架軍機(左)，6月2日照片顯示多架軍機已遭烏克蘭無人機摧毀(右)。(路透)
衛星空照圖顯示，俄羅斯伊爾庫次克州貝拉雅機場5月17日停了多架軍機(左)，6月2日照片顯示多架軍機已遭烏克蘭無人機摧毀(右)。(路透)

烏克蘭1日以無人機深入俄國腹地奇襲，可投射核武的俄國戰略轟炸機逾三分之一被毀，美國官員和軍事分析家表示，此舉對地緣戰略有潛在影響，也值得美國川普政府三思「金穹」飛彈防禦計畫。

俄國西伯利亞與遠東等5個州多座軍用機場1日遭烏克蘭無人機協同攻擊，烏克蘭特工用卡車將117架無人機運到俄國空軍基地附近，擊中俄軍40多架軍機。美歐官員指被毀或嚴重受損的俄國戰略軍機達20架，包括6架Tu-95、4架Tu-22M長程戰略轟炸機，重創俄國遠程空中武力。

智庫「海軍分析中心」無人機專家班德特表示，人們開始發覺無人機對美軍基地的威脅。班德特說：「對於有眾多飛機停靠露天停機坪的大型軍事基地而言，烏克蘭這次襲擊的教訓是這類攻擊恐隨時降臨。目前我方基地恐怕尚未具備足以防禦這類威脅的能力。」

五角大廈正著手擬定金穹計畫，川普政府稱這將是下一代飛彈防禦系統，目的是對抗對手的各類彈道、極音速與巡弋飛彈。然而依目前構想的金穹系統，無法防範烏克蘭這次所用的小型無人機。

華爾街日報指出，俄國遇襲後將被迫重新思考如何儲放和保護戰略轟炸機隊。與美國一樣，俄國常將遠程轟炸機停放在戶外且易於觀察之處，這是出於作戰需要，也是後冷戰時期美俄簽署的核武裁減協議一環。

中方一些分析認為，美俄「新戰略武器裁減條約」規定，雙方戰略轟炸機必須以公開、可觀察的方式部署特定基地，確保可由衛星偵察確認轟炸機未進入戰備狀態，烏克蘭等於鑽漏洞得手。

美國Axios新聞網指出，美國總統川普暫未評論烏克蘭這次奇擊，但川普的支持者懷疑背後動機不單純。支持「美國優先」外交政策的五角大廈前高級顧問卡德威警告，這場襲擊「可能增加俄羅斯與北約直接衝突的風險」。

卡德威寫道：「美國應與這次攻擊畫清界線，也絕不能支持直接、間接攻擊俄國戰略核武部隊的任何行為。」

俄國 烏克蘭 無人機

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