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偷走馬克宏蠟像用這1招 綠色和平組織抗議法俄持續貿易

編譯中心╱綜合3日電
綠色和平組織人士從巴黎蠟像館偷走法國總統馬克宏的蠟像，抗議法俄持續貿易。(路透)
綠色和平組織人士從巴黎蠟像館偷走法國總統馬克宏的蠟像，抗議法俄持續貿易。(路透)

綠色和平組織人士2日從一座巴黎蠟像館偷走法國總統馬克宏的蠟像，放在俄羅斯大使館前，以抗議法國與俄方維持經濟關係及未更積極採取氣候行動。

路透報導，警方消息人士說，兩名女子和一名男子以觀光客身分進入格雷萬蠟像館（Grevin Museum）後，在館內換裝，扮成工人。他們帶著遮掩住的馬克宏蠟像從緊急出口溜走；這尊蠟像估計價值4萬歐元(約4.6萬美元)。

蠟像館表示，這些運動人士曾打電話來承諾會把「完好無損」的蠟像歸還。館方發言人說：「他們顯然做了非常仔細的研究。」

發言人說，這些運動人士向一名警衛詢問有關無障礙電梯的問題，以分散警衛的注意力，其他人則在這個時候換上維修工人的衣服。

他們帶走蠟像後，把它放在俄羅斯大使館前，抗議法國與俄羅斯在天然氣、化學肥料和核產業上的經濟關係。

俄羅斯大使館前的這項抗議行動只持續了數分鐘。運動人士們在馬克宏蠟像後展開一面俄羅斯國旗，另一人手持黃色標語牌，上面寫著「生意就是生意」。他們還大撒假鈔。

綠色和平組織法國分部負責人朱利亞（Jean-Francois Julliard）說：「在我們看來，法國在玩兩面手法…馬克宏體現了這種兩面論述：他支持烏克蘭，卻鼓勵法國企業繼續與俄羅斯做生意。」

朱利亞說，綠色和平組織鎖定馬克宏，是因為他肩負特殊責任，應在歐洲領袖中率先終止與俄羅斯的貿易合約。

法國前總統席哈克（Jacques Chirac）的蠟像也曾於1983年從格雷萬蠟像館被偷走，當時他還是巴黎市長。他的蠟像數天後在凡仙動物園（Vincennes Zoo）被找到。

另一位前總統季斯卡（Valery Giscard d'Estaing）的蠟像也曾遭憤怒的機車騎士竊走，當時他還在總統任內。

法國總統府尚未就此事置評。

綠色和平組織表示，會歸還蠟像，但不確定什麼時候。

綠色和平組織人士2日在巴黎的俄羅斯大使館前安置了從蠟像館偷來的法國總統馬克宏的蠟...
綠色和平組織人士2日在巴黎的俄羅斯大使館前安置了從蠟像館偷來的法國總統馬克宏的蠟像，以譴責法國不顧烏克蘭戰爭，繼續與俄貿易。(路透)

俄羅斯 馬克宏 大使館

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