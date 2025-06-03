李在明藉民憤上台 弭平國內裂痕成首要任務

南韓學者指出，此次選舉結果與其說是對李在明的認可，更像是對尹錫悅和國民力量糟糕表現的控訴。(美聯社)

韓國在野黨共同民主黨候選人李在明 得勢於選民對前總統尹錫悅 去年12月頒布戒嚴令的不滿，順利當選新任總統，但他的領導能力將取決於他的政策實力。

路透社報導，初步開票結果顯示，李在明大勝保守派國民力量候選人金文洙，他將在強勁民意支持下就任，而他所屬的共同民主黨亦掌握國會多數。

如何弭平導致尹錫悅頒布令人震驚的戒嚴令，以及後續分裂局面的政治分歧，將會是一項艱鉅的任務。

分析家指出，兩位候選人在競選期間對政策計畫都含糊其辭。仁川大學政治學教授李俊翰指出，此次選舉結果與其說是對共同民主黨的認可，更像是對尹錫悅和國民力量糟糕表現的控訴。

李俊翰說，反對尹錫悅彈劾案的金文洙毫無準備，而國民力量在戒嚴令事件後也沒有表現出絲毫悔意。

他說：「（下任總統）應該適當解讀人民如此一面倒的選擇，並在未來的政府運作或政治中反映出來…否則，公眾情緒將快速波動。」

東國大學政治學教授金準錫（Kim Jun-seok，音譯）表示，李在明多年以來心繫總統寶座，自從他在2022年選戰中以些微差距敗給尹錫悅以來，局勢已有了重大進展。

金準錫說：「如今他將恢復民主作為任務之一。然而，韓國正面臨重大挑戰，經濟前景黯淡，成長率預測可能不到1%。此外還面臨外部危機，得和（美國總統）川普打交道。他有很多工作要做。」

由於這次大選是因尹錫悅遭彈劾下台後進行的選舉，勝出的候選人將在6月4日立刻就職，任期同樣為5年，至2030年6月3日為止。