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李在明當選南韓總統隨即宣誓就職 聽取軍事簡報

編譯高詣軒／綜合報導
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南韓總統當選人李在明（左）4日隨即就任。圖為他與為妻子金惠景（右）答謝選民支持。（新華社）
南韓總統當選人李在明（左）4日隨即就任。圖為他與為妻子金惠景（右）答謝選民支持。（新華社）

韓聯社報導，韓國中央選舉管理委員會（選管會）4日上午召開全體會議，表決確定了總統大選投票結果，由共同民主黨候選人李在明當選第21屆總統。由於本屆大選在總統職位空缺的情況下舉行，新任總統任期在選管會通過後立即開始，包括國軍統帥權在內，所有總統權限都已由前代理總統、社會副總理兼教育部長官李周浩轉移至李在明。

一路領先 得票率49.42%

韓聯社報導，李在明的總統任期自當地時間4日上午6時21分開始。選管會在中央政府果川辦公大樓頒發總統當選證書，由李在明的代理人、共同民主黨黨鞭樸贊大代領。

南韓前總統尹錫悅因宣布戒嚴被憲法法庭裁定彈劾確定後下台。總統補選結果，李在明以49.42%的得票率當選，國民力量黨候選人金文洙和改革新黨候選人李俊錫得票率分別為41.15%和8.34%。 

立場為中間偏左進步派

美國媒體報導，李在明政治立場為中間偏左進步派；尹錫悅則被視為偏右，較為親美。

李在明3日晚間在仁川自宅門口表示，「我對國民的偉大決定表示敬意」。他說：「為了不辜負國民期望，我將竭盡全力完成賦予我的重任和使命。」

李在明當選南韓總統後，立即聽取國防軍事簡報，顯示接管軍事統帥權。（歐新社）
李在明當選南韓總統後，立即聽取國防軍事簡報，顯示接管軍事統帥權。（歐新社）

南韓總統選後通常有兩個月過渡期，但公職選舉法規定因總統缺位舉行大選時，本屆任期在確定當選後立即開始。李在明當選南韓總統後，立即聽取國防軍事簡報，顯示接管軍事統帥權。

這次大選是前總統尹錫悅4月遭憲法法院宣判彈劾成立並解職後啟動。尹錫悅去年12月3日宣布緊急戒嚴，僅維持約6小時，國會同月14日通過彈劾動議將其停職。

3日開票過程李在明一路領先，4日統計最後結果，李在明得票率接近五成，但並未過半。南韓中央日報報導，若前總統朴槿惠在2012年曾拿下51.55%的選票；2017年當選的文在寅得票約41%；2022年，李在明以0.73個百分點敗給得票約48.6%的尹錫悅。李在明將成為朴槿惠後，又一位勝選時所屬政黨同時掌控國會的總統。

南韓KBS電視台報導，此次大選是因尹錫悅被彈劾提前舉行，就職典禮簡化，以宣誓就職儀式為主，省略慣例在普信閣鐘樓的敲鐘儀式、軍樂隊行進和鳴放禮砲等。

韓聯社報導，共同民主黨國會領袖朴贊大向KBS說，南韓民眾已對「內亂政權」做出如雷貫耳判決；公眾對李在明的支持，反映人民強烈渴望從「生計崩潰」和近三年尹政府執政加劇的脫序經濟中復甦。

3日投票率達79.4%，超過2022年大選的77.1%，也是1997年以來新高，當時為80.7%；南韓合格選民約4439萬人，約1542萬人5月底已事前投票。

美聯社報導，這次選舉是南韓民主又一次決定性時刻，但觀察家擔心去年戒嚴事件加劇的國內分歧還遠未結束，這可能形成新總統的巨大政治負擔，其眼前主要挑戰包括南韓經濟放緩、美國總統川普的美國優先政策及北韓演變中的核威脅。

尹錫悅正就戒嚴事件面臨內亂罪追訴，1月淪為憲政史上首位被捕總統，52天後獲釋；若定罪，最重可判死刑或無期徒刑。

李在明 南韓 尹錫悅

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