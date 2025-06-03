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城南線、親明會… 透視李在明身邊內中外三層國王人馬

編譯張佑生／即時報導
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李在明當選總統。(路透)
李在明當選總統。(路透)

東亞日報4日專文詳細介紹新總統李在明的人馬，這些人都是親信且將被委以重任，執行南韓的內政外交大政方針，有必要先認識。

李在明總統自擔任城南市長和京畿道知事以來密切合作的「城南·京畿線」及「7人會」等元老親明（親李在明）群體，是在李總統為黨內非主流時期便同甘共苦的核心幕僚。其後，李在明經歷第19屆大選初選、第20屆大選正式選舉並連任黨代表，成為黨內主流的過程中，朴贊大、金民錫、千俊鎬等國會議員組成的院內「新親明」勢力大幅擴充。最外層為政策顧問。

李在明多次強調人事原則以「能力」為首要標準。其親信表示：「只要有實力，無論意識形態、親疏關係或資歷高低，李在明的人事風格是將人安排在最適合的崗位。」

與李在明合作最久的城南-京畿線包括前黨代表政務調整室長鄭晉相、李在明議員室助理金賢智、前黨代表政務副室長金南俊、前民主研究院副院長金用等人。

從李總統律師時期便共事的鄭前室長因大庄洞事件被起訴，目前未公開活動。但據傳，在本次大選期間，他通過李在明的親信，對競選團隊人事、選舉策略及當選後未來布局仍發揮了不小影響力。與李在明在城南市民團體結緣的金賢智也是核心親信。李總統陣營人士評價金賢智為「能對李總統直言進諫的實務者」。

被稱為「李在明口舌」的金南俊負責對外溝通，同時管理李在明的訊息傳達和日程等事務。金南俊是李在明過去公開稱為「親信」的人物之一，但因涉嫌非法收取政治資金，二審被判處5年有期徒刑，目前在押。

此外，前黨代表宣傳特別顧問團長金相浩被評為李總統相關宣傳網絡的核心。在李在明重視的AI領域，前城南市政策助理官林文榮以民主黨數位特別委員長身分活躍。

李在明黨代表時任命的主要黨職人員成為「新親明」群體。帶領尹錫悅前總統彈劾局面的黨代表權限代行兼院內代表朴贊大、首席最高委員金民錫等是代表人物。

在李在明黨代表第一屆體制中擔任秘書室長、第二屆體制中任戰略企劃委員長的千俊鎬議員，以及擔任組織事務副總長和黨代表秘書室長的李海植議員也被列為核心人物。在第一、第二屆均被任命為事務總長的金潤德議員，是第20屆大選時湖南地區最早支持李在明的議員，在新親明群體中屬元老級。

為擴大黨內勢力，李在明也重用派系色彩較淡的人物。將屬於丁世均系的趙承來議員拔擢為首席發言人，並任命中立傾向的姜勳植議員為大選初選競選團隊總括本部長及正式選舉綜合狀況室長。

屬於元老親明「7人會」的鄭誠浩、金榮進、文晉石議員等也是李在明的親信。與李在明為司法研修院同期生的鄭誠浩，自李在明為非主流時期便負責招攬親明系人士。金榮進和文晉石與李在明同為中央大學出身，在組織和策略管理中扮演重要角色。

在李在明的政策顧問群中，與李在明相識40年的政策導師、民主研究院院長李漢周被視為核心人物。出身市民社會運動的李漢周是嘉泉大學經濟學系教授，繪製了基本收入政策的藍圖。漢陽大學經濟學系教授河俊京也從上次大選起為李在明的「右傾」經濟政見提供建議。外交安保領域則以外交官出身的衛星洛議員和文在寅政府時期青瓦台安保室第二副室長金賢種外交安保助理官為核心。

李總統擔任京畿道知事時，在相關機構共事的姜基遠前黨代表特別顧問和尹用祚前黨代表室副局長等人，則在外圍負責強硬支持層的組織工作。他們組成「更民主全國革新會議」，在拘捕同意案通過事件、去年李在明的危機時刻，多次提供支援。

李在明

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