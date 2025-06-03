我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派激烈反對 前密大日裔校長接掌佛大遭意外否決

川普加倍鋼鋁關稅至50% 6月4日生效「英國暫時豁免」

南韓新總統李在明得票創新高 但未過半也未破朴槿惠紀錄

編譯周辰陽／即時報導
南韓新總統李在明（左）3日在仁川接受訪問。(路透)
南韓新總統李在明（左）3日在仁川接受訪問。(路透)

南韓中央選舉管理委員會（選管會）4日結束總統大選計票工作，結果顯示新當選總統李在明得票率為49.42%、獲得1728萬7513張選票，雖然得票率未過半，但票數創下了歷屆大選紀錄。

韓聯社、韓國時報與CHOSUNBIZ報導，選管會於4日凌晨5時2分完成計票，歷時約8小時22分，並於早上6時召開全體會議正式確認當選者。

國民力量總統候選人金文洙得票率為41.15%、獲得1439萬5639張選票，與李在明少了289萬1874張票，相差8.27個百分點。排名第三的改革新黨總統候選人李俊錫為8.34%、得票數為291萬7523票。

南韓三家主要電視台KBS、MBC和SBS在3日投票結束後公布聯合出口民調，預測李在明將以51.7%得票率領先金文洙的39.3%，雙方差距約為12.4個百分點。然而，最終結果顯示，李在明未如預期獲得絕對多數，且未能在原先預測領先的蔚山與江原道勝出；在原估票數接近的釜山與慶尚南道，則落後金文洙超出10個百分點。

金文洙同時在慶尚北道與大邱勝出。

連結：https://x.com/yonhaptweet/status/1930026166506967292

李在明的得票數同時打破了尹錫悅前總統在前次大選創下的1639萬4815張紀錄，但得票率則未能超過朴槿惠前總統在第18屆大選上創下的51.55%最高紀錄。

李在明

上一則

魯比歐祝賀李在明當選 白宮關切「中國干涉與影響」

延伸閱讀

魯比歐祝賀李在明當選 白宮關切「中國干涉與影響」

魯比歐祝賀李在明當選 白宮關切「中國干涉與影響」
李在明就任接掌南韓總統職權 擬提名金民錫為國務總理

李在明就任接掌南韓總統職權 擬提名金民錫為國務總理
韓國新總統李在明人權律師背景 主打做好準備得民心

韓國新總統李在明人權律師背景 主打做好準備得民心
韓國總統大選 金文洙承認敗選向李在明表示祝賀

韓國總統大選 金文洙承認敗選向李在明表示祝賀

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07
俄羅斯總統普亭26日出席在克里姆林宮的商界會議。歐新社

俄烏今年停火恐掀歐洲大戰 英智庫：俄最快2027突襲

2025-05-27 15:46
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深