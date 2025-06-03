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南韓總統大選 新總統「無過渡期」4日直接就任

中央社／首爾3日電
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南韓舉行總統大選。（歐新社）
南韓舉行總統大選。（歐新社）

南韓在前總統尹錫悅戒嚴風波整整六個月後的今天舉行總統大選，中央選舉管理委員訂於明天公布選舉結果，勝選者將直接上任，中間沒有過渡期。

韓聯社、路透和法新社等外媒報導，根據中央選舉管理委員會數據，截至今天上午11時，南韓各地1萬4295個投票站已有810萬名選民完成投票，投票率略過18%。

而5月29日和5月30日舉行的提前投票，則有34.74%登記選民參與，寫下2014年實施提前投票以來的次高紀錄。

中央選舉管理委員會預計今晚8時30至40分間陸續啟動計票，選舉結果最快當晚12時左右有望明朗，所有計票預計4日上午6時左右結束。

整整6個月前的2024年12月3日，時任總統尹錫悅突如其來宣布戒嚴，喚起民眾對過去軍事政權的黑暗記憶，並導致南韓陷入幾十年來最嚴重的政經危機。

南韓憲法法院今年4月4日判決彈劾成立，尹錫悅即刻免職成為南韓史上第二位遭彈劾下台元首。

尹錫悅下台後，這次大選後的總統輪替因不走工作交接程序，新總統預計於中央選舉管理委員會4日確認得票結果後可旋即走馬上任。

79歲選民朴東信（Park dong-shin，音譯）告訴法新社，尹錫悅突如其來的戒嚴行徑，「有點像是我們國家過去獨裁政府做的事」。

他說他將把票投給「會好好處理」這些該負起責任者的候選人。

首爾街頭氛圍平靜，民眾無不把握好天氣和不用上班的這一天。然而警方仍發布最高層級警戒，並動員數千名警力，確保投票日一切平和。

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