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愛琴海地區規模5.8強震至少7人受傷 希臘土耳其多地震感

編譯周辰陽／即時報導
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希臘靠近土耳其邊境的多德卡尼斯群島當地時間3日凌晨發生規模5.8地震，希臘南部、土耳其西部以及愛琴海沿岸地區均有震感。圖為鄰近愛琴海一小島，示意圖，非新聞事件圖。（美聯社）
希臘靠近土耳其邊境的多德卡尼斯群島當地時間3日凌晨發生規模5.8地震，希臘南部、土耳其西部以及愛琴海沿岸地區均有震感。圖為鄰近愛琴海一小島，示意圖，非新聞事件圖。（美聯社）

歐洲與地中海地震中心（EMSC）3日表示，希臘靠近土耳其邊境的多德卡尼斯群島（Dodecanese Islands）發生規模5.8地震，希臘南部、土耳其西部以及愛琴海沿岸地區均感到搖晃。專家警告，未來幾個小時可能會有餘震。

外媒轉述，土耳其穆拉省（Muğla）的沿海城鎮馬爾馬里斯（Marmaris）至少有７人受傷，當地居民驚慌逃離住處，有些人甚至從窗戶和陽台跳下。穆拉省長阿克比伊克（Idris Akbiyik）證實傷者情況，並表示所有人都已接受治療。目前尚未接獲房屋結構損壞的通報，但相關評估仍在進行。

路透報導，EMSC表示，地震深度為68公里，初步測得規模為6.2。曼徹斯特晚報指出，這次地震發生在世界協調時間23時17分（美東時間6月2日晚間19時17分、當地時間凌晨2時17分）、震央在羅德島外海約19.3公里處。

儘管震央位於海域，此次地震仍在區域內大部分地區引發明顯搖晃，導致多個城市與鄉鎮居民感到不安，埃及、敘利亞、黎巴嫩的多個城市也報告感受到輕微震動。離震央最近的有人居住地、希臘羅德島，許多居民被驚醒，但目前尚無重大傷亡或損壞的通報。

土、希兩國的地方當局正在評估情況，暫時沒有嚴重傷亡或重大建築損壞的通報，緊急救援團隊持續待命。專家警告，未來幾個小時可能會有餘震發生，跨境官員則密切關注事態發展。

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