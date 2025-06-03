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「波蘭川普」勝選 曾反烏入北約 澤倫斯基1立場示好

編譯中心／綜合2日電
波蘭新當選總統納夫羅茨基(右)，親吻妻子瑪塔·納夫羅茨基(左)。(路透)
波蘭新當選總統納夫羅茨基(右)，親吻妻子瑪塔·納夫羅茨基(左)。(路透)

波蘭民族主義派總統候選人、有「波蘭版川普」之稱的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）2日確認當選，歐盟、德國和北大西洋公約組織領袖紛紛表達祝賀，烏克蘭總統澤倫斯基則期盼雙方能繼續成果豐碩的合作關係。

中央社引述法新社報導，獲美國總統川普支持的納夫羅茨基，在總統大選決選中以些微差距擊敗親歐盟的華沙市長佐薩斯科斯基。

納夫羅茨基過去曾多次批評烏克蘭希望加入歐盟和北約的計畫，選戰期間也經常將矛頭指向基輔和澤倫斯基本人，指責他「以不適當的方式對待盟友」。

民族主義傾向的納夫羅茨基，自2021年其擔任波蘭負責調查納粹以及共產罪行的國家記憶研究院院長。俄羅斯在去年將他列入通緝名單，因為他動員推倒波蘭境內蘇維埃時代的建築。

歐盟執行委員會主席范德賴恩在社群媒體平台X發文祝賀納夫羅茨基當選，並表示她對歐盟與波蘭維持「非常良好的合作」深具信心。

德國總統史坦麥爾也透過聲明向納夫羅茨基道賀，並呼籲兩國「以民主和法治為基礎，進行密切合作」。

北約祕書長呂特除了恭喜納夫羅茨基當選，還承諾與其合作來強化北約，以面對俄羅斯帶來的威脅。

澤倫斯基則表示：「我期待繼續與波蘭及納夫羅茨基總統進行成果豐碩的合作。我們藉由在（歐洲）大陸上彼此強化，讓歐洲更有實力面對全球競爭，也更接近達成真實且持久的和平。」

波蘭的親歐盟政府一直是烏克蘭及澤倫斯基的主要支持者，但納夫羅茨基曾在選舉期間，針對波蘭境內的烏國難民發表民族主義言論。

納夫羅茨基勝選也許並非歐盟希望看到的結果。不過，納夫羅茨基雖反對烏加入北約及難民政策，但支持強化國防與援助烏抗俄。

此次波蘭總統選舉引發歐盟與北約關注，除民族主義與自由派之爭外，也因美歐關係在川普任內受衝擊、美國對俄烏戰態度不明，讓歐洲憂心安全。波蘭與烏克蘭和與俄羅斯關係密切的白俄羅斯兩國接壤，為歐盟與北約東部前線國。

澤倫斯基期盼與波蘭新當選總統納夫羅茨基友好，雙方能繼續展開成果豐碩的合作關係。（...
澤倫斯基期盼與波蘭新當選總統納夫羅茨基友好，雙方能繼續展開成果豐碩的合作關係。（歐新社）

歐盟 北約 白俄羅斯

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