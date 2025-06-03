我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

南韓1800萬人玩加密貨幣 兩大總統候選人都想討好

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓大選預定6月3日登場，無論最後由誰勝出，可以篤定的一點是，南韓的加密貨幣產業注定是贏家。（美聯社）
南韓大選預定6月3日登場，無論最後由誰勝出，可以篤定的一點是，南韓的加密貨幣產業注定是贏家。（美聯社）

南韓3日將選出新任總統，新政府即刻上任，如何使先前因執政黨與最大在野黨拉鋸、以及戒嚴事件而停滯的國政恢復正常，並挽救低迷的經濟成長預期，將成為重點課題。

南韓銀行（相當於中央銀行）上周再次將南韓今年經濟成長率預期從1.5%下調至0.8%，創下疫情後最大幅度調整，經濟合作暨發展組織（OECD）與國際貨幣基金組織（IMF）以及亞洲開發銀行（ADB）對南韓經濟成長預測也落在1.5%或1%的低水準。

造成南韓經濟成長率持續下修的原因包括美國祭出的新關稅措施對出口影響，以及去年12月3日前總統尹錫悅無預警發布緊急戒嚴導致內需萎縮等。

面對美國總統川普的「美國優先」原則，美韓4月24日進行2+2會談時，韓方提出「7月方案」，希望藉由貿易、投資、造船、能源等合作，爭取在美國延後實施關稅措施的90天期間內、也就是在7月8日前免除相關關稅。

隨著7月期限已近，新政府上任後負責談判的代表成為重要關鍵。韓聯社引述政府相關人士報導，南韓產業通商資源部長安德根上月底已向執政黨國民力量及最大在野黨共同民主黨官員報告最新談判動向，並建議下屆政府上台後應盡快安排新的高層官員負責談判，避免出現空白期。

而這場大選無論誰勝出，加密貨幣產業都可望受益。南韓擁有全球最活躍的加密市場之一，約1800萬人持有數位資產，交易量一度超越本國股市。

南韓銀行數據顯示，截至去年底，民眾持有加密資產總值約104兆韓元（745億美元）。李在明提議將現貨加密貨幣ETF合法化，甚至允許南韓規模8840億美元的退休基金投資於加密貨幣；金文洙也支持推動現貨加密ETF合法化，顯示在數位資產政策方面，兩黨出現罕見的共識。

2022年TerraUSD崩盤，短短幾天內市值蒸發400億美元，也凸顯南韓加強監管的必要性。

南韓 貨幣 關稅

上一則

百萬穆斯林麥加朝覲無懼酷熱 26萬人未註冊遭禁入

下一則

「波蘭川普」勝選 曾反烏入北約 澤倫斯基1立場示好

延伸閱讀

南韓總統大選登場 民眾上午6時趕第一批投票

南韓總統大選登場 民眾上午6時趕第一批投票
南韓大選投票在即…民調持續領先 李在明最有勝算

南韓大選投票在即…民調持續領先 李在明最有勝算
北韓手機每5分鐘偷截圖 金正恩「窒息式監控」手段曝光

北韓手機每5分鐘偷截圖 金正恩「窒息式監控」手段曝光
「國有器官」在南韓影展放映受阻 策展人疑遭中施壓

「國有器官」在南韓影展放映受阻 策展人疑遭中施壓

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

2025-05-27 00:01
俄羅斯總統普亭26日出席在克里姆林宮的商界會議。歐新社

俄烏今年停火恐掀歐洲大戰 英智庫：俄最快2027突襲

2025-05-27 15:46

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手