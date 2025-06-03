南韓1800萬人玩加密貨幣 兩大總統候選人都想討好

南韓大選預定6月3日登場，無論最後由誰勝出，可以篤定的一點是，南韓的加密貨幣產業注定是贏家。（美聯社）

南韓 3日將選出新任總統，新政府即刻上任，如何使先前因執政黨與最大在野黨拉鋸、以及戒嚴事件而停滯的國政恢復正常，並挽救低迷的經濟成長預期，將成為重點課題。

南韓銀行（相當於中央銀行）上周再次將南韓今年經濟成長率預期從1.5%下調至0.8%，創下疫情後最大幅度調整，經濟合作暨發展組織（OECD）與國際貨幣 基金組織（IMF）以及亞洲開發銀行（ADB）對南韓經濟成長預測也落在1.5%或1%的低水準。

造成南韓經濟成長率持續下修的原因包括美國祭出的新關稅 措施對出口影響，以及去年12月3日前總統尹錫悅無預警發布緊急戒嚴導致內需萎縮等。

面對美國總統川普的「美國優先」原則，美韓4月24日進行2+2會談時，韓方提出「7月方案」，希望藉由貿易、投資、造船、能源等合作，爭取在美國延後實施關稅措施的90天期間內、也就是在7月8日前免除相關關稅。

隨著7月期限已近，新政府上任後負責談判的代表成為重要關鍵。韓聯社引述政府相關人士報導，南韓產業通商資源部長安德根上月底已向執政黨國民力量及最大在野黨共同民主黨官員報告最新談判動向，並建議下屆政府上台後應盡快安排新的高層官員負責談判，避免出現空白期。

而這場大選無論誰勝出，加密貨幣產業都可望受益。南韓擁有全球最活躍的加密市場之一，約1800萬人持有數位資產，交易量一度超越本國股市。

南韓銀行數據顯示，截至去年底，民眾持有加密資產總值約104兆韓元（745億美元）。李在明提議將現貨加密貨幣ETF合法化，甚至允許南韓規模8840億美元的退休基金投資於加密貨幣；金文洙也支持推動現貨加密ETF合法化，顯示在數位資產政策方面，兩黨出現罕見的共識。

2022年TerraUSD崩盤，短短幾天內市值蒸發400億美元，也凸顯南韓加強監管的必要性。