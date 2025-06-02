我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

上海迪士尼打架 情侶與1家3口因拍照起爭執

波蘭總統大選結果逆轉 民族主義保守派候選人勝出

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票，波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨基以50.9%得票率勝出。(路透)
波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票，波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨基以50.9%得票率勝出。(路透)

彭博資訊報導，波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票，獲得美國總統川普與波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）以50.9%得票率勝出，打敗中間派華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski），對親歐盟派造成打擊。

42歲的歷史學家兼業餘拳擊手納夫羅茨基，受到民族主義政黨「法律正義黨」（Law and Justice Party）支持，在選舉中以50.9%得票率勝出，執政中間派「公民聯盟」（Civic Coalition）的佐薩斯科斯基則拿下49.1%得票率。

路透2日也引述波蘭新聞網站 Onet於當地時間6月2日報導，納夫羅茨基預計拿下50.9%得票率。

路透報導指出，波蘭選舉委員會已經在官網公告，已完成所有選票統計工作。

路透1日引述益普索（Ipsos）為TVN、TVP和Polsat電視台進行的出口民調顯示，當時佐薩斯科斯基得票率約為50.3%，納夫羅茨基則以49.7%略輸對手。不過，在該機構的最新出口民調中，納夫羅茨基後來居上，以51%得票率轉為領先佐薩斯科斯基。

民調 投票 歐盟

上一則

香會成「天下圍中」平台？新加坡防長：中國應了解各國對其觀感

下一則

紐郵：金正恩「窒息式監控」北韓手機每5分鐘截圖1次

延伸閱讀

波蘭總統大選出口民調 親歐盟華沙巿長險勝

波蘭總統大選出口民調 親歐盟華沙巿長險勝
南韓總統大選本周登場 盤點股市的潛在贏家

南韓總統大選本周登場 盤點股市的潛在贏家
波蘭總統大選將登場 親歐盟與民族主義政黨勝負難料

波蘭總統大選將登場 親歐盟與民族主義政黨勝負難料
波蘭奇蹟 購買力調整人均GDP 明年料超車日本

波蘭奇蹟 購買力調整人均GDP 明年料超車日本

熱門新聞

2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

2025-05-27 00:01

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦