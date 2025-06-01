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南韓大選倒數 執政黨因戒嚴令失民心 可能將李在明推向勝選

中央社／南韓堤川2日綜合外電報導
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南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明。（美聯社）
南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明。（美聯社）

南韓前總統尹錫悅去年底宣布戒嚴令讓國家陷入混亂，66歲廚師朴明子在忠清北道堤川經營的餐廳生意因此一落千丈，而這正是她和其他許多鎮民投票意向的轉折點。

路透報導，在亞洲第4大經濟體南韓政治極端兩極化的當下，搖擺區忠清北道變得更加關鍵。

朴明子（Park Myung-Ja，音譯）在她位於首爾以南兩小時車程的韓式餐廳裡說：「我們需要遠離戒嚴令的鬧劇，讓一切回到原來的樣子。」她還說，自由派候選人「李在明看起來還不錯」。

選民期待6月3日提前選舉的贏家，能平息尹錫悅去年12月3日頒布戒嚴令後擾亂南韓、導致數月經濟衰退並引發全國抗議活動的經濟和政治衝擊。

朴明子所在的忠清道是保守派「國民力量黨」（PPP）候選人金文洙和自由派「共同民主黨」候選人李在明的關鍵戰場。金文洙主張放鬆企業管制，李在明則矢言在數月的動盪之後恢復穩定。

在忠清北道等搖擺地區，執政的「國民力量黨」面臨選票大量流失的風險。

尹錫悅發布戒嚴令後，朴明子的生意一落千丈，像是當地議會官員等最主要的客群取消了晚餐預約。

「12月4日我接到的第一通電話是一位老顧客打來的，他每年都會在這裡舉辦年終晚宴。我問他為什麼取消，他說：『你不看新聞的嗎？』」

在今年5月27日發布的最終民調中，李在明支持率領先金文洙10個百分點，45%的選民相信他能重振經濟，認為金文洙能做到的人僅有32%。

保守派批評李在明因涉嫌違反選舉法、腐敗等問題面臨一系列刑事指控，但戒嚴令風波仍大幅影響保守派的勝選機會。

首爾南方板橋鎮一家中式餐館的老闆崔先生說：「戒嚴令頒布後，我們的顧客確實少了，尤其是辦公室聚餐的客人，這的確對我們造成了很大的打擊。」

戒嚴 李在明 尹錫悅

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