波蘭大選逆轉…川普支持的右翼候選人第二輪得票率勝出

彭博資訊報導，波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票 ，獲美國總統川普 與波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）以50.9%得票率勝出，打敗中間派華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski），對親歐盟派造成打擊。此前益普索（Ipsos）出口民調 結果，佐薩斯科斯基稍微領先，但選舉最終結果可能要到2日才會確定。此次選舉被視為波蘭未來政策走向的關鍵節點。

這次總統選舉被視為現任總理、公民聯盟領袖圖斯克（Donald Tusk）政府的「生存之戰」，結果將決定波蘭是維持圖斯克設定的親歐洲路線，還是向支持美國總統川普的民族主義崇拜者靠攏。

波蘭大部分權力握在國會手中，但總統可以否決立法，因此這次投票受到鄰國烏克蘭 、俄羅斯、美國和整個歐洲聯盟（EU）密切關注。

53歲的佐薩斯科斯基曾承諾協助總理圖斯克政府完成民主改革，若他勝出，將鞏固波蘭在歐盟中的地位，並推動政府推進進步議程，特別是在性小眾和墮胎權方面。

此外，若佐薩斯科斯當選總統，將協助圖斯克政府落實政策，包括推翻PiS正推行的司法改革，外界一直認為，該改革旨在破壞法院獨立性。但如果納夫羅茨基獲勝，當前的政治僵局將會持續下去。

從川普和他的「讓美國再次偉大」運動中得到啟發的42歲納夫羅茨基承諾，將確保經濟和社會政策優先考慮波蘭人，而非其他國家，包括來自鄰國烏克蘭的難民。外界認為，他的勝利可能使波蘭成為歐洲更難相處的夥伴，並可能導致新的國會選舉。

路透報導，早前益普索出口民調顯示，佐薩斯科斯基得票率為50.3%，高於歷史學家兼業餘拳擊手納夫羅茨基的49.7%。