波蘭大選逆轉…川普支持的右翼候選人第二輪得票率勝出
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彭博資訊報導，波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票，獲美國總統川普與波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）以50.9%得票率勝出，打敗中間派華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski），對親歐盟派造成打擊。此前益普索（Ipsos）出口民調結果，佐薩斯科斯基稍微領先，但選舉最終結果可能要到2日才會確定。此次選舉被視為波蘭未來政策走向的關鍵節點。
這次總統選舉被視為現任總理、公民聯盟領袖圖斯克（Donald Tusk）政府的「生存之戰」，結果將決定波蘭是維持圖斯克設定的親歐洲路線，還是向支持美國總統川普的民族主義崇拜者靠攏。
波蘭大部分權力握在國會手中，但總統可以否決立法，因此這次投票受到鄰國烏克蘭、俄羅斯、美國和整個歐洲聯盟（EU）密切關注。
53歲的佐薩斯科斯基曾承諾協助總理圖斯克政府完成民主改革，若他勝出，將鞏固波蘭在歐盟中的地位，並推動政府推進進步議程，特別是在性小眾和墮胎權方面。
此外，若佐薩斯科斯當選總統，將協助圖斯克政府落實政策，包括推翻PiS正推行的司法改革，外界一直認為，該改革旨在破壞法院獨立性。但如果納夫羅茨基獲勝，當前的政治僵局將會持續下去。
從川普和他的「讓美國再次偉大」運動中得到啟發的42歲納夫羅茨基承諾，將確保經濟和社會政策優先考慮波蘭人，而非其他國家，包括來自鄰國烏克蘭的難民。外界認為，他的勝利可能使波蘭成為歐洲更難相處的夥伴，並可能導致新的國會選舉。
路透報導，早前益普索出口民調顯示，佐薩斯科斯基得票率為50.3%，高於歷史學家兼業餘拳擊手納夫羅茨基的49.7%。
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