韓大選前夕 李在明喊不特赦尹錫悅 「確保他永遠不能出獄」

南韓共同民主黨總統候選人李在明的支持者28日在首爾的公園參加競選集會。（路透）

南韓 總統大選3日投票，在各家封關民調 中領先的共同民主黨候選人李在明 ，5月31日接受YT頻道專訪時表明，若前總統尹錫悅被判處終身監禁，他就不該獲得特赦，應確保他「永遠不能出獄」。

ZUM等韓媒報導，李在明說，前總統全斗煥及盧泰愚都被特赦，這給予尹錫悅發動內亂的底氣，「因為（尹錫悅）他覺得（就算失敗）自己能得到特赦」。若尹錫悅接下來在法院被判有罪定讞，且永遠不能出獄，那以後南韓就不再有總統膽敢發動內亂。

尹錫悅去年12月突宣布戒嚴，引發南南韓內一連串動盪。南韓憲法法院4月判決國會對他的彈劾案成立，隨即被解職。他為了挽救國民力量黨總統候選人金文洙的民調，5月已宣布退黨。

但李在明5月31日受訪時仍批評國民力量黨反對以特別檢察官的方式來調查尹錫悅案。

各項民調都顯示進步派的李在明穩居領先，根據南韓蓋洛普5月28日公布的封關民調，他的支持率為49%，金文洙為35%。另一民調機構Realmeter同日公布的封關民調也顯示，李在明支持率為49.2%，金文洙為36.8%。

李在明6月1日選在老家慶尚北道安東市展開造勢活動。穿防彈背心的李在明說，「我們不該只是尋求區域平等發展策略，而要為首爾以外地區提供更多激勵，給予更多支持」。出於維安考量，他的講台上還加裝防彈盾牌。

金文洙在京畿道水原市造勢時，則挖苦李在明的維安措施。他說，「各位看，我沒穿防彈背心吧？但李在明現在甚至覺得防彈背心不夠看，還用上了防彈盾牌」，「透過這些措施，李在明顯然是準備建立自己的獨裁統治」。

南韓總統大選不僅是政權輪替的關鍵時刻，也將改寫東北亞地緣政治的版圖。在投票日前的黃金周末，主要政黨候選人的宣傳車在首爾街頭穿梭，各處人群壅塞，政治口號與吶喊飄盪在空中，選戰如戰場般緊繃。大選前居於頹勢的保守派似有集結態勢，無黨籍候選人黃教安1日突然宣布退選，並呼籲選票轉向支持國民力量黨候選人金文洙，居於領先的共同民主黨候選人李在明則加強防備。

對於這場激烈的選戰，國際也高度關注。台大政治系教授張登及分析，若李在明勝選，預料南韓將採取更彈性包容的「平衡多邊」外交政策，強調與中國及北韓的對話，可能對美韓關係形成挑戰。若金文洙當選，則可能進一步深化韓美日安全同盟，對中朝採取更強硬路線，但同時也恐加劇區域緊張情勢。