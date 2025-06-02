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住123位億萬富翁…全球城市指數 紐約經濟項目滿分連霸

編譯中心／綜合1日電
「牛津經濟」公布2025年全球城市指數，紐約蟬聯榜首。（路透）
「牛津經濟」公布2025年全球城市指數，紐約蟬聯榜首。（路透）

英國研究機構「牛津經濟」（Oxford Economics）公布2025「全球城市指數」（Global Cities Index），前10名美國占5席，紐約市蟬聯榜首，歐洲城市排名進步，英國倫敦、法國巴黎分居2、3名；東京是唯一擠入十大的亞洲城市。

牛津經濟公布全球千個主要城市指數排名，前十位依序為紐約、倫敦、巴黎、聖荷西、西雅圖、墨爾本、雪梨、波士頓、東京、舊金山。進入百大的亞洲城市（不含中東地區）有7個，分別為第9東京、第15首爾、第21新加坡、第60台北、第72香港、第79吉隆坡、第100大阪-京都。

這項評比依經濟、人力資源、生活品質、環境、治理等5項標準給分，最高為100。

紐約是全球金融、科技、廣告與媒體中心，是全球最大的城市經濟體，產值主要來自金融業。紐約經濟成長長期穩定，規模約為兩個洛杉磯，在經濟項目上獲得滿分，繼續蟬聯榜首。巧的是，紐約住123位身價超過十位數美元的億萬富翁，冠於全球，資產總值高達7590億美元。

亞軍倫敦總分98.5分。人力資本指標單項全球第一，專家認為這要歸功於倫敦擁有領先全球的學府、多元勞動力、國際企業組織總部雲集。倫敦的GDP也傲視群倫。

倫敦與巴黎在經濟評比上排第8與第11。倫敦被稱為「全球都市」，區域內有多所國際排名領先的大學、跨國企業總部與多元化勞工，人力資源是倫敦表現最突出的項目。巴黎是數百年的「世界首都」，服務業與旅遊業造就傲人的穩定經濟成長。

牛津經濟專家分析，現有的世界大國仍有主導地位，但新興城市成長速度最快，未來25年的時間，隨著印度這類開發中國家的城市對全球經濟貢獻持續增加，全球成長速度的分布圖將有重大改變。研究所預估，到2050年，這1000座城市的人口比現在增加5億，機會也將大幅增加，就業、GDP勢必有明顯成長，生產力將提高50%。

新加坡 紐約市 舊金山

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