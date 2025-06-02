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德國漢堡醫院凌晨惡火 高齡病房3死逾50傷

編譯羅方妤／綜合1日電
德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院高齡病房1日凌晨起火，配備空氣呼吸器的消防員和一輛雲梯車在現場執行救援任務。（美聯社）
德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院高齡病房1日凌晨起火，配備空氣呼吸器的消防員和一輛雲梯車在現場執行救援任務。（美聯社）

德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院（Marienkrankenhaus）高齡病房其中一間房間1日凌晨突然起火，已知造成3人死亡、超過50人受傷；死者都是男性，分別是84歲、85歲和87歲。目前尚不清楚起火原因。

英國天空新聞指出，火勢從一樓往上蔓延，煙霧影響了這座四層樓醫院的許多區域。而消防員在當天午夜過後不久就接獲警報。他們表示，他們發現多名病患倚著窗戶呼救，有些人依靠梯子獲救。

德新社（DPA）報導，超過50名傷者中有2人命危、16人重傷和36人輕傷。聖瑪麗醫院其中一個區域必須進行疏散。受傷的病患在聖瑪麗醫院或是其他醫療院所接受治療。火勢在20分鐘內被撲滅。

另根據德國infranken.de報導，起火點位在醫院一樓的某間病房，該病房專門用於照護高齡患者，起火後火勢延著外牆迅速向外蔓延，不斷竄出的濃煙幾乎將醫院4層樓全部覆蓋。

當地消防局接獲通報後，前後出動4輛車、160名消防員前往搶救，並在20分鐘內撲滅火勢，但事故仍造成3人死亡、55人受傷，死者都是醫院病患，年齡分別是84歲、85歲和87歲，詳細起火原因仍在調查。

德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院高齡病房1日凌晨起火，窗框及外牆熏黑。（路透）
德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院高齡病房1日凌晨起火，窗框及外牆熏黑。（路透）

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