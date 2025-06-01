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波蘭總統大選出口民調 親歐盟華沙巿長險勝

中央社／華沙1日綜合外電報導
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波蘭親歐洲聯盟的中間派候選人佐薩斯科斯基。（路透）
波蘭親歐洲聯盟的中間派候選人佐薩斯科斯基。（路透）

波蘭今天舉行總統選舉決選，根據出口民調結果，自由主義派華沙市長佐薩斯科斯基看起來將以非常微小優勢勝出。這場選舉被視為親歐洲路線和美國總統川普式民族主義風格之爭。

路透社報導，益普索（Ipsos）為TVN、TVP和Polsat電視台進行的出口民調顯示，執政中間派「公民聯盟」（Civic Coalition）的佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）得票率為50.3%，高於民族主義政黨「法律正義黨」（Law and Justice Party）支持的歷史學家兼業餘拳擊手納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的49.7%。

這項出口民調的誤差範圍為2個百分點。正式計票結果可望於明天公布。

53歲的佐薩斯科斯基競選期間承諾幫助總理圖斯克（Donald Tusk）政府完成民主改革，兩人都表示相關改革以修復前民族主義政府執政期間遭到侵蝕的制衡機制為目標。

出口民調公布後，佐薩斯科斯基告訴歡欣鼓舞的黨員：「我們贏了。我會讓人民團結一致、我會積極任事、我會是全波蘭人的總統，我將是你們的總統。」

波蘭大部分權力握在國會手中，但總統可以否決立法，因此這次投票受到鄰國烏克蘭俄羅斯、美國和整個歐洲聯盟（EU）密切關注。

兩位候選人都認為，有必要如川普對歐洲的要求一樣，在國防上投入巨資，並對抵抗俄羅斯3年侵略的烏克蘭繼續予以支持。

儘管佐薩斯科斯基認為，烏克蘭未來加入北大西洋公約組織（NATO）對波蘭的安全至關重要，但納夫羅茨基日前表示，他若當選總統，不會批准烏克蘭加入北約，因為這可能會使北約與俄羅斯發生戰爭。

從川普和他的「讓美國再次偉大」運動中得到啟發的納夫羅茨基在出口民調公布之後表示，說佐薩斯科斯基勝選「為時過早」。

他說：「我們會贏、我們將拯救波蘭。我們不會允許圖斯克權力無所不包、不會允許邪惡勢力壟斷。」

民調 烏克蘭 俄羅斯

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