波蘭總統大選將登場 親歐盟與民族主義政黨勝負難料

波蘭「公民聯盟」領袖佐薩斯科斯基（右）與「法律正義黨」領袖納夫羅茨基（左）。（路透）

波蘭今天將舉行一場勢均力敵的總統選舉，這將決定這個歐洲聯盟（EU）東翼最大的國家是鞏固其在歐盟主流中的地位，還是轉向「讓美國再次偉大」（MAGA）式的民族主義。

路透報導，執政中間派「公民聯盟」（Civic Coalition）佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）與民族主義政黨「法律正義黨」（Law and Justice Party）納夫羅茨基（Karol Nawrocki）之間誰勝誰敗，投票 率將是關鍵。

目前佐薩斯科斯基以些微差距領先。

波蘭大部分權力握在國會手中，但總統可以否決立法，因此這次投票受到鄰國烏克蘭 、俄羅斯 、美國和整個歐洲聯盟的密切關注。

兩位候選人都認為，有必要如美國總統川普對歐洲的要求一樣，在國防上投入巨資，並繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯3年來的入侵。

盡管佐薩斯科斯基認為，烏克蘭未來加入北大西洋公約組織（NATO）對波蘭的安全至關重要，但納夫羅茨基最近表示，他若當選總統，不會批准烏克蘭加入北約，因為這可能會使北約與俄羅斯發生戰爭。

佐薩斯科斯基表示，同時與布魯塞爾和華盛頓建立牢固的關係對波蘭安全至關重要；但今年5月在白宮會見川普的納夫羅茨基認為，與美國的關係必須擺在第一位。

如果納夫羅茨基勝選，他可能走上與總統杜達（Andrzej Duda）類似的道路。杜達是「法律正義黨」盟友，曾動用否決權阻止政府推翻前「法律正義黨」政府的司法改革，歐盟認為這些改革破壞了法院的獨立性。

總理圖斯克（Donald Tusk）上任已有一年半，此次投票是對其廣泛聯合政府支持率最嚴峻的考驗，納夫羅茨基將此次投票視為對政府各項作為的全民公投。

投票上午7時（美東時間上午1時）開始，預計晚間9時結束，投票結束後不久將公布出口民調。選舉委員會表示，希望最終結果能在明天上午或中午過後公布。