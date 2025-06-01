馬斯克被爆與日本歌手生子 前女友：他願捐精給任何人

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編譯周辰陽／綜合31日電
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全球首富馬斯克與多名女性至少生下14個孩子。圖為他在今年2月帶兒子X出席川普總統在白宮簽署行政令的活動。（美聯社）
全球首富馬斯克與多名女性至少生下14個孩子。圖為他在今年2月帶兒子X出席川普總統在白宮簽署行政令的活動。（美聯社）

紐約時報披露，億萬富豪馬斯克輔選川普期間大量使用K他命，並曾接觸包括搖頭丸與迷幻蘑菇等藥物。同篇報導還援引文件和訪談記錄指出，馬斯克的家庭生活日益混亂，一方面要處理多段重疊的戀愛關係，也捲入孩子愈生愈多而導致的官司，其中一人是右翼作家聖克萊爾（Ashley St. Clair）。

報導指出，聖克萊爾2月自爆與馬斯克有一段祕密戀情，並生下他已知的第14個孩子，並且指控他取消育兒支援、拒絕進行親子鑑定，馬斯克則為自己辯護，稱已經給對方超過200萬美元。

據紐時報導，馬斯克曾提出一筆巨額和解金，希望聖克萊爾保密兩人所生子女的身世，但遭到拒絕。聖克萊爾受訪時表示，馬斯克甚至在紐約申請禁言令，試圖禁止她對外發聲。

聖克萊爾透露，馬斯克起初聲稱沒有與其他人約會，但當她懷孕約6個月時，才坦承自己與Neuralink高管齊利斯（Shivon Zilis）有一段戀情。馬斯克還曾告訴她，自己在世界各地都有子女，其中一名孩子的母親是日本流行歌手。他甚至表示，願意將精子捐給任何想要孩子的人。

聖克萊爾透露，當2024年9月在產房分娩時，馬斯克透過會自動刪除的Signal訊息告訴她，他希望對自己的親子身分以及兩人之間的關係保密。她還表示，大選開票之夜時，她與馬斯克一同前往海湖莊園慶祝川普勝選，卻不得不假裝幾乎與他毫無關係。

根據紐時查閱的文件，以及華爾街日報率先報導的消息，馬斯克曾向聖克萊爾提出一筆1500萬美元的和解金和承諾每月支付10萬美元，直到兩人的兒子年滿21歲，以換取她保持緘默。

不過，聖克萊爾不想隱瞞兒子的生父身分，在小報爆料前主動公開此事並對馬斯克提起訴訟，要求承認親子關係，隨後又申請緊急育兒撫養費。

https://x.com/TaraBull808/status/1928537559195332685

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