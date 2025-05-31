超級遊艇硬闖荷蘭狹窄運河…只差1杯咖啡距離

28日上午，超級遊艇Pi航經距阿姆斯特丹約30英里的小鎮沃布魯赫，船身幾乎貼著岸邊，被形容是「容錯空間小於一杯拿鐵」。(歐新社)

英國每日郵報報導，一艘價值1.5億英鎊（約2億美元）的豪華遊艇，近日被目擊到航行在荷蘭的狹窄運河，艱難穿行時與岸邊僅有數吋之隔，場面驚險。

這艘超級遊艇名為「Pi」，長約77公尺，船主是星巴克 前執行長舒茲（Howard Schultz）。28日上午，Pi航經距阿姆斯特丹約30英里的小鎮沃布魯赫（Woubrugge），船身幾乎貼著岸邊，被形容是「容錯空間小於一杯拿鐵」。

為了讓Pi順利通過，橫跨沃布魯赫運河的橋升起約40分鐘。遊艇在兩艘支援船伴航下緩緩航行，船體高聳，俯瞰沿岸民宅。身穿藍色制服的船員站在運河兩側協助指引，確保船身順利通過，避免擦撞兩側。

Pi的航行距離超過4500海浬（約8300公里），船上設有水療設施及一座玻璃底游泳池。此外，遊艇還配備直升機停機坪、親水休憩區、按摩浴池及寬敞的客製化內裝。

這艘遊艇是由荷蘭造船公司Feadship建造，於2019年摩納哥遊艇展上交付給舒茲，並獲頒同級最佳遊艇與年度動力遊艇大獎。據稱Pi是超級遊艇市場上最難以捉摸的存在之一，因為舒茲的財富使他能保留船的所有權，無需在淡季將其出租。