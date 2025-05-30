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南韓大選提前投票 首日投票率新高 保守黨票倉卻偏低

編譯中心／綜合29日電
李在明（前左）29日在首爾票站外與手抱嬰兒的支持者自拍留念。（路透）
李在明（前左）29日在首爾票站外與手抱嬰兒的支持者自拍留念。（路透）

南韓29、30日兩天舉行總統大選事前投票，29日首日結束後投票率已達到19.58%，創下事前投票實行以來同時間點的最高紀錄，但屬於保守黨票倉的大邱、慶北地區投票率較低。

據南韓中央選舉管理委員會統計，29日上午6時至傍晚6時為止，4439萬1871名選民中已有869萬1711人完成投票，投票率19.58%，較2022年的上屆總統大選事前投票首日投票率17.57%高出2.01個百分點。

若按照目前趨勢，本屆總統大選投票率可能超過上屆大選的投票率（36.93%）。但也有意見認為，選民可能只是將投票時間提前，不代表整體投票率都會提高。

以地區區分，一向被視為進步派票倉的湖南地區投票率在全國各地中最高，全羅南道（34.96%）、全羅北道（32.69%）、光州（32.1%）投票率都在3成以上，且都較上屆選舉事前投票首日投票率上升。

被視為保守派票倉的大邱（13.42%）、慶尚北道（16.92%）29日投票率均低於20%。大邱投票率較上屆大選事前投票首日上升2.01個百分點，慶尚北道則下降4.07個百分點。

人口最多的首都圈地區投票率也都在30%以下，包括首爾19.13%、仁川18.4%、京畿道18.24%，但都較上屆選舉上升。

另一方面，南韓海軍表示，1架乘載4名機組人員的海軍P-3C反潛巡邏機在29日的訓練飛行中墜毀，警方證實機上4人罹難。

據中央日報報導，多名事故現場附近的居民向消防部門表示，當時看到飛機墜毀與爆炸聲傳出，還看到冒出黑煙。墜機還引發森林火災，消防單位出動17輛消防車、2架直升機及40人滅火，現場一度因大火而為黑煙壟罩。

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