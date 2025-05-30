我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

馬克宏河內遭「推臉」 抵印尼緊挽妻手腕 盼搶救形象

編譯張佑生／綜合29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬克宏夫婦28日抵達印尼，下機動作被認為是自我解嘲。（路透）
馬克宏夫婦28日抵達印尼，下機動作被認為是自我解嘲。（路透）

法國總統馬克宏伉儷造訪東南亞，25日在河內機場下機時發生被妻子布莉姬「推」臉事件，全球為之側目。馬克宏夫妻28日到印尼雅加達下機時刻意曬恩愛，希望搶救公關形象。

馬克宏先是對著鏡頭伸出一隻手，揮了揮，隨後在飛機梯頂露出笑容。幾秒鐘後，布莉姬笑容滿面出現，與之前的「推臉」截然不同。夫婦倆隨後手挽手，馬克宏豎起大拇指，兩人並肩走下階梯，向迎接的官員致意。

對於馬克宏被推臉，法國總統府最初宣稱影片是偽造的AI生成畫面，但隨後承認影像為真，辯稱這其實是長達16小時飛行後的「親密」玩笑舉動。馬克宏隨後指責「瘋狂的」陰謀論者試圖渲染對他婚姻狀況的猜測。

為了平息有關夫婦不和的持續揣測，馬克宏夫婦28日於雅加達下飛機時選擇以幽默的方式應對。一位隨行人員向法國資訊電台（France Info）表示，這一場景是刻意設計的「自我解嘲」。

一位馬克宏的盟友對該電台表示，總統府談假影像「搞砸」整件事。另一位人士堅稱必須迅速採取行動：「如果不迅速回應，就會演變成陰謀論。我們身處一個需要清晰解釋的世界，以免瘋狂的猜測滋生。」

馬克宏對這一事件不以為意，說道：「我和妻子在爭吵，或者說是在開玩笑，我被嚇了一跳。現在這件事卻變成了某種全球性災難，有些人甚至開始編造理論。」

然而，歐洲一台（Europe1）的評論員達西耶（Jean-Claude Dassier）則哀嘆這是一場「災難性」的公關反應，對他來說這「顯然是一場家務爭執」，不應上升到國家事務的層次。「為什麼我們沒聽到布莉姬的說法？」他問道，「這一次，她簡單明瞭的解釋會很有用。」

馬克宏夫婦25日抵達越南時，下機前馬克宏慘遭妻子布莉姬推臉的連續畫面，引發軒然大...
馬克宏夫婦25日抵達越南時，下機前馬克宏慘遭妻子布莉姬推臉的連續畫面，引發軒然大波。（路透）

馬克宏 東南亞 印尼

上一則

白宮稱以同意川普版加薩停火案 哈瑪斯指未考慮加薩人要求

延伸閱讀

馬克宏遭妻推臉後抵印尼 法媒：設計1場景「自我解嘲」

馬克宏遭妻推臉後抵印尼 法媒：設計1場景「自我解嘲」
爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」
與習近平通話 馬克宏：兩國企業須能公平競爭

與習近平通話 馬克宏：兩國企業須能公平競爭
習近平與馬克宏通話 稱中法要維護國際貿易規則

習近平與馬克宏通話 稱中法要維護國際貿易規則

熱門新聞

隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07
凱特王妃(左)與威廉王子一同參加蘇格蘭皇家海軍新艦活動。(路透)

粉絲誇完王妃秒補讚王子 威廉「神回覆」現場笑翻

2025-05-22 15:39

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動