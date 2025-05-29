南韓總統大選將至 中國使館示警公民：增強自我保護意識

南韓29日、30日兩天正舉行總統大選事前投票，在此次選舉期間，南韓掀起「反華潮」。中國駐韓大使館29日發文提醒在韓公民，密切關注韓國當地情況和治安狀況，增強自我保護意識。（路透）

南韓 南韓29日、30日兩天正舉行總統大選事前投票 ，在此次選舉期間，許多在韓中國公民和華人深陷日益高漲的反華情緒中。中國駐韓大使館29日發文提醒在韓公民，密切關注韓國當地情況和治安狀況，增強自我保護意識，「同投票選舉和政治集會保持距離，不參與、不逗留、不觀望，不公開發表或轉發政治言論」。

中國駐韓大使館29日在微信公眾號發布「關於韓國大選及端午節 假期安全提醒」一文，表示韓國將於6月3日舉行大選，提前投票已經開始。端午節假期將至，為做好在韓或來韓中國公民權益保護，做出相關提醒。

文章提醒，要密切關注韓國當地情況和治安狀況，增強自我保護意識；了解和遵守韓國法律法規，與投票選舉和政治集會保持距離，不參與、不逗留、不觀望，不公開發表或轉發政治言論；

文章還建議，遠離軍事設施、機場等敏感場所，使用無人機和相機手機拍攝前，務必了解並遵守韓國有關法律規定，切勿違法違規。

文章提到，要尊重當地風俗習慣，注意文明旅遊，樹立良好國人形象；切實加強安全防範，遇到意外情況保持冷靜，及時報警並注意收集、保存證據，盡量避免發生言語或肢體衝突，確保自身安全，必要時透過法律手段應對。文章並附上大使館、總領事館等電話，表示如果遇到緊急狀況，可以撥打相關電話求救。

香港南華早報日前報導，被罷免的前南韓總統尹錫悅及其所屬的南韓執政黨國民力量黨與其他親美極右翼派系的政界人士，為了在大選前凝聚民心，愈來愈傾向於利用和煽動反華言論。報導指出，「干預選舉」、「貿易和外交強硬」等等，中國已成為南韓政壇中的「政治出氣筒」。