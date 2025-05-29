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法國外科醫生性侵299人判刑20年 部分受害者失望

中央社／法國凡尼28日即時報導
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法國法院28日判處前外科醫生拉史考奈克最高的20年徒刑，他承認性虐待數百名患者，受害者大部分是兒童，圖為布列塔尼大區凡尼市（Vannes）法院外，28日一群自稱受害者的民眾連同婦女團體、非政府組織與工會成員聚集示威，高舉海報表達訴求。(路透)
法國法院28日判處前外科醫生拉史考奈克最高的20年徒刑，他承認性虐待數百名患者，受害者大部分是兒童，圖為布列塔尼大區凡尼市（Vannes）法院外，28日一群自稱受害者的民眾連同婦女團體、非政府組織與工會成員聚集示威，高舉海報表達訴求。(路透)

法國法院今天判處前外科醫生拉史考奈克（Joel Le Scouarnec）最高的20年徒刑，他承認性虐待數百名患者，受害者大部分是兒童，但判決出爐後，一些受害者感到失望。

89起性侵害罪指控，拉史考奈克濫用醫師身分，且主要針對兒童，使罪行更加嚴重。

中央社引述法新社報導，針對拉史考奈克3個月審判不僅揭露了他的罪行和受害者的痛苦，也讓人不禁要問，為何不儘早採取更多作為以阻止他犯罪。

拉史考奈克是法國史上被定罪次數最多的性侵犯之一，他因性侵4名兒童，包括他的兩名姪女，2020年被判處15年徒刑，先前已經入獄。

主審法官布雷西（Aude Buresi）判處拉史考奈克20年徒刑，這是法國對加重性侵的最高刑期，因為法國不會將各項罪名的刑期合併計算。

拉史考奈克必須服完2/3的刑期才能申請假釋，但不列塔尼（Brittany）地區凡尼市（Vannes）法庭駁回檢察官的罕見要求，換言之，拉史考奈克就算獲釋，也必須關押在治療和監督中心，法庭是考量拉史考奈克的年齡，以及「想要彌補過錯」的意願，做出了這項裁決。

身穿黑色夾克的拉史考奈克面無表情地聆聽判決。

兩名消息人士指出，在另一個房間裡，受害者透過視訊觀看審判過程後，高呼「司法系統可恥」。

受害者勒穆安（Manon Lemoine）在法院外強忍淚水說：「真令人失望」。

一些被拉史考奈克性侵的倖存者相擁而泣。

另一名受害者李維克（Amelie Leveque）也說，這項判決讓她感到羞辱。

兒童權利倡議者表示，此案凸顯系統性的失敗，導致拉史考奈克一再犯下性犯罪。

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