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盼求公平待遇…年輕女性成南韓大選關鍵族群 嘆2人都很糟

編譯季晶晶／綜合外電
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南韓大選在即，女性選民發現，她們要求公平待遇和安全環境的訴求再次被邊緣化。圖為南韓首爾2024年12月5日的燭光守夜活動，要求時任總統的尹錫悅辭職。(路透)
南韓大選在即，女性選民發現，她們要求公平待遇和安全環境的訴求再次被邊緣化。圖為南韓首爾2024年12月5日的燭光守夜活動，要求時任總統的尹錫悅辭職。(路透)

紐約時報報導，南韓年輕女子是罷免前總統尹錫悅的生力軍，去年12月尹錫悅短暫宣布戒嚴時，她們率先帶著流行歌曲和螢光棒上街抗議，然而，隨著6月3日總統大選臨近，她們發現，要求公平待遇和安全環境的訴求再次被邊緣化。

在經濟合作發展組織（OECD）的成員國當中，南韓女性面臨最嚴重的性別薪酬差距（女性薪酬比男性低31%）、最低的女性企業高管比率（14.6%，低於富裕國家的33.8%），以及猖獗卻難以遏制的網路性暴力。但解決這些問題已成已成為最敏感的政治問題之一。

經濟低迷加劇了性別對立，許多年輕男性自認為是逆向歧視的受害者，他們一聽到女性議題就炸毛。尹錫悅和他的右翼國民力量黨先前正是利用這種情緒贏得了年輕男性的選票。尹錫悅還曾表示，南韓不存在針對女性的結構性歧視。

目前民調領先、最大在野黨共同民主黨的候選人李在明雖然承認女性在罷免尹錫悅中的作用，卻避免觸碰任何可能激怒男性的議題。

他的競選承諾僅限於對約會暴力和網路性犯罪處以更嚴厲的懲罰、為擁有商店和餐廳等小型企業的女性提供警方熱線，以及要求企業公開包括薪酬在內的性別差異資料； 他對於女性團體最關注的反歧視立法、擴大強姦定義將未經同意的性行為包括在內的關鍵訴求，均保持沉默。

國民力量黨候選人金文洙提出讓更多女性參軍以實現兵役性別平等，另外，為解決少子化問題，他承諾為結婚生子的年輕人提供稅務減免和更實惠的育兒和住房補貼。但他的「女性寧願養狗也不生小孩」言論引發爭議，還因為任用了一名有反女權名聲的助選幹部挨轟。

如果年輕女性選民對李在明不滿意，那麼金文洙可能是更糟的選擇。還有人認為，無論誰獲勝，情況都不會改變。

首爾女性協會性別平等中心主任朴佳（音譯）直言：「我們只有糟糕的選擇。支持李在明不是認可他，只是為了阻止保守派繼續倒退。」

民調顯示，李在明在20多歲男性的支持率最低，而金文洙在20多歲女性的支持率最低。但年輕人裡的搖擺選民也比其他群體都多。

尹錫悅 李在明 歧視

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