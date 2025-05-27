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法國總統馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

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爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

編譯廖振堯／綜合報導
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法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)25日在東南亞行首站－越南河內正要下專機時，被媒體捕捉到第一夫人布麗姬·馬克宏(Brigitte Macron)疑似用雙手大力推他臉的一幕，引發外界討論兩人是否爭吵不睦；法總統府則回應兩人只是「鬧著玩」。

美聯社報導，影片中馬克宏先站在機艙門前向他的右邊看，突然看到兩隻穿著紅袖的手伸過來，一手摀住嘴和鼻子、另一手大力推了馬克宏的下巴。他被推得面向艙門外，似乎意識到自己被鏡頭拍到，錯愕的臉立刻換成笑容向艙外揮手致意。片刻之後馬克宏步出艙門，與機組人員握手後回頭等待布麗姬，並伸出手臂示意她挽著。然而布麗姬並不領情，兩人便肩並肩走下鋪著地毯的樓梯。

這一幕迅速登上法國各大媒體的頭條，媒體試圖解讀意外捕捉到的互動。巴黎人報(Le Parisien)標題便問「打耳光還是爭吵？艾曼紐（馬克宏）和布麗姬在越南的下機照引發諸多評論」。

媒體捕捉到法國總統馬克宏（左）飛抵越南時，在艙門口遭到身穿紅衣的妻子推臉，馬克宏...
媒體捕捉到法國總統馬克宏（左）飛抵越南時，在艙門口遭到身穿紅衣的妻子推臉，馬克宏發現相機都對著他時尷尬一笑。（路透）

馬克宏後來告訴記者兩人只是在開玩笑，「我們是在拌嘴，更確切地說是在跟我妻子開玩笑，」並說這件事被誇大成「某種行星級災難」。馬克宏這些影像以及人們的反應，正好警示了社群媒體時代中流竄的假訊息，指出最近幾周還有其他影片也被廣傳關於他的虛假故事，「每個人都需要冷靜下來。」

馬克宏的辦公室也淡化了這次互動，「第一夫婦在啟程前最後一次透過打鬧來放鬆一下。這是共同連結的時刻，卻恰恰為陰謀論者提供了彈藥。」

媒體捕捉到法國總統馬克宏飛抵越南時，在艙門口遭到身穿紅衣的妻子推臉，馬克宏發現相...
媒體捕捉到法國總統馬克宏飛抵越南時，在艙門口遭到身穿紅衣的妻子推臉，馬克宏發現相機都對著他時尷尬一笑。（路透）

現年72歲的布麗姬和47歲的馬克宏在高中相識，當時布麗姬已婚且育有三名子女，是名教師並負責管理戲劇俱樂部，馬克宏正是俱樂部成員。高中最後一年馬克宏搬到巴黎，但承諾要娶布麗姬；祕密相愛長跑15年後，布麗姬2006年與前夫離婚、2007年便嫁給馬克宏。這段故事隨著馬克宏逐漸在法國政壇嶄露頭角，不斷被挖出和放大檢視。

馬克宏 越南 東南亞

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