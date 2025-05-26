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英超冠軍利物浦遊街慶祝 夾道球迷遭車衝撞27人送醫

中央社／利物浦26日綜合外電報導
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英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，但期間一輛汽車衝撞路旁球迷，疑似有數人受傷；警方稱已逮捕一名53歲男子。（路透）
英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，但期間一輛汽車衝撞路旁球迷，疑似有數人受傷；警方稱已逮捕一名53歲男子。（路透）

網路影片顯示，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍隊利物浦今天於利物浦市中心遊街慶祝，但期間一輛汽車衝撞路旁球迷，造成27人送醫；警方稱已逮捕一名53歲男子。警方表示，此案不屬於恐怖主義行徑。

影片來源：BBC新聞

路透社報導，英國警方表示，他們接獲通報，有一輛汽車撞倒「多名行人」。事件發生前不久，英超冠軍隊伍利物浦（Liverpool）的敞頂巴士正載著球員、教練與工作人員駛過市中心，受到數以萬計球迷的歡迎。

社群媒體上一段未經證實的影片據稱記錄了事發經過，影片中可以看到，一輛汽車高速衝向街道兩旁的大批球迷，且看似一度避開人群最密集的地方。

事發後，大批警察包圍了這輛車。有其他影片顯示，憤怒的球迷也試圖接近肇事司機；在影像中，有些人則躺在路上。

法新社駐利物浦記者看到，至少有4人被擔架抬走。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）於社群媒體X平台發文說，現場景象令人震驚，他正在了解事件最新進展。

當地警方指出，肇事車輛目前停在現場，來自利物浦地區的53歲英國白人男性已被拘捕，緊急救援人員目前仍在事發現場。

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