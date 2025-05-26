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法計程車嗆癱瘓巴黎機場、法網交通 總理允重審視車資新規

編譯中心／綜合25日電
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法國計程車司機22日堵塞法國交通部附近的一條林蔭大道，抗議政府的新車資規定。圖為一輛計程車懸掛著SDAT計程車聯盟旗幟。（歐新社）
法國計程車司機22日堵塞法國交通部附近的一條林蔭大道，抗議政府的新車資規定。圖為一輛計程車懸掛著SDAT計程車聯盟旗幟。（歐新社）

法國計程車司機為車資新規定與政府激烈對峙，全國計程車聯盟（FNDT）24日說，下周他們將加強抗議行動，包括癱瘓通往巴黎國際機場、法國網球公開賽（French Open）的道路。總理白胡當天會見計程車業界後表示，他將重新審視計程車車資改革提案。

法國計程車司機過去一周來在全國各地封鎖道路，向政府爭取有關載送病患的車資，對許多計程車司機來說，這筆收入是他們營收的主要來源之一。同時，針對Uber和Bolt等叫車服務的不滿情緒也再次出現，計程車司機認為，政府對這些服務監管不力，威脅到他們的生計。

計程車行業代表24日下午參加交通部舉行的關鍵會議，司機的主要訴求是廢除10月將生效的新車資規定，有關計程車運送病患應全國統一價格，但計程車司機表示這將嚴重侵蝕他們的收入。

全國計程車聯盟主席柯迪耶（Emmanuelle Cordier）對法國新聞電台（France Info Radio）表示：「我們呼籲立即撤銷此協議，回到談判桌上重新談。」

柯迪耶表示，若談判沒有取得進展，「從周一開始」，巴黎兩大國際機場戴高樂機場（Charles de Gaulle）和歐利機場（Orly）「將被計程車封鎖，我們還將對羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）採取行動」。他指的是25日開打、為期兩周的法國網球公開賽。

總理白胡出席交通部會議，顯示情況的嚴重性。白胡會後表示，他將重新審視計程車車資改革提案，說：「我們將在未來幾周內擬定決策、措施和方向的細節。」

計程車司機在此類抗議行動中，通常會將車停在道路上阻擋車輛通行，讓民眾必須徒步行走長距離。法國計程車司機過去一周已連續5天癱瘓巴黎的部分交通，聚集在凱旋門等地標，並一邊按喇叭、閃車燈，一邊堵塞道路。抗議行動並蔓延至首都以外的地區，包括南部的馬賽和佩皮尼昂等城市。

法國計程車司機22日堵塞法國交通部附近的一條林蔭大道，抗議政府的新車資規定。圖為...
法國計程車司機22日堵塞法國交通部附近的一條林蔭大道，抗議政府的新車資規定。圖為一輛計程車懸掛著SDAT計程車聯盟旗幟。（歐新社）

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