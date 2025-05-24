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挪威貨櫃船「擱淺」民宅前院 值班船副認了：當時在睡覺

編譯周辰陽／即時報導
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挪威比內塞特居民赫爾伯格22日站在自宅旁，後方為當天凌晨撞進前院擱淺的貨櫃船。(美聯社)
挪威比內塞特居民赫爾伯格22日站在自宅旁，後方為當天凌晨撞進前院擱淺的貨櫃船。(美聯社)

挪威日近日發生一起罕見事故，一艘貨櫃船駛入峽灣後竟未減速或轉向，一路衝上岸，最終撞進當地一名男子的前花園擱淺。當時擔任值班船副的男子接受警方偵訊時坦承，事發時他在睡覺。

根據先前報導，這艘名為「NCL Salten」的貨櫃船當時以約16節（約每小時30公里）的速度直衝岸邊，撞進當地居民赫爾伯格（Johan Helberg）的花園，差一點就撞上他居住25年的房子。

赫爾伯格受訪時表示，當時是被鄰居按門鈴驚醒，才發現這艘長達135公尺的貨櫃船竟然擱淺在自家前花園。他補充說：「船隻通常會左轉或右轉進入峽灣，但這艘船卻徑直向前，離房子非常近」。

BBC報導，調查人員表示，這名30多歲的烏克蘭籍男子承認在獨自值班時睡著，已被依疏忽航行罪起訴，警方也正在調查船上是否遵守工作與休息時數的相關規定。

特倫德拉格警區（Trøndelag Police District）檢察官在新聞稿中表示：「被起訴人是事發時的值班船副」，並補充指出：「該男子在偵訊時供稱，自己在獨自值班時睡著，導致船隻擱淺。」

當地媒體報導，該男子當時負責掌舵，但在駛入特隆赫姆峽灣（Trondheim fjord）時未能及時修正航向。截至目前，協助「NCL Salten」脫困的行動尚未成功。

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