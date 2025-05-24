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駐韓美軍撤4500人移防印太？ 韓軍方闢謠 這些國家不安

編譯周辰陽／綜合23日電
韓國國防部表示，韓美之間從未討論過美國考慮自南韓撤出約4500名部隊調往關島與印太區域等相關問題；圖為駐韓美軍。（取材自臉書）
韓國國防部表示，韓美之間從未討論過美國考慮自南韓撤出約4500名部隊調往關島與印太區域等相關問題；圖為駐韓美軍。（取材自臉書）

華爾街日報22日引述知情國防官員報導，美國川普政府正在考慮撤回數千名駐韓美軍，此舉可能在區域盟友之間引發新的不安，擔心白宮對亞洲的承諾。對此，駐韓美軍透過聲明表示，相關報導「並非事實」，並指美國持續為南韓防禦提供穩固貢獻，期待與新政府商議維持、強化固若金湯的韓美同盟方案。

有官員及一位知情人士透露，五角大廈正擬定的選項之一是撤出約4500名駐韓美軍，並轉移到印太地區其他據點，包括關島。其中2名官員表示，該方案為處理北韓問題的非正式政策審查一部分，正準備提交給川普總統。但2位官員表示，該提案尚未正式送交白宮，只是進行審查的資深官員討論的幾個想法之一。

當記者問及部隊縮編的討論時，五角大廈僅表示沒有政策聲明可發表。白宮國安會發言人皮特．阮（Pete Nguyen）沒有談到撤出部隊的問題，但強調川普致力於實現北韓「徹底無核化」。

韓聯社報導，南韓國防部23日表示，尚未與五角大廈就縮減駐韓美軍（USFK）兵力的可能性進行任何討論。南韓國防部指出：「作為韓美同盟的核心力量，USFK與我軍一道，通過保持堅實的聯合防禦態勢，遏制北韓入侵和挑釁，為朝鮮半島及區域的和平與穩定作出貢獻」，並表示：「我們將繼續與美方合作，朝著這個方向前進」。

華爾街日報報導，目前駐韓美軍約有2萬8500人，但川普自第一任期起就考慮調整美國在南韓的駐軍規模，而負責監督駐亞洲美軍的高級將領4月警告，不要削減美軍人數，並表示縮編將削弱美軍因應北韓威脅及未來可能面對中俄衝突的能力。

美方官員指出，是否調整兵力部署，仍須視烏克蘭戰爭走向與美國是否繼續軍援基輔而定，但認真考慮撤出駐韓美軍，很可能會引起整個印太地區的擔憂。南韓、日本與菲律賓等國都依賴與美軍的密切合作以維持防衛，並在這個局勢日益緊張的地區展現實力。

圖為駐韓美軍在2023年3月22日，準備參加美韓聯合實彈演習。（美聯社）
圖為駐韓美軍在2023年3月22日，準備參加美韓聯合實彈演習。（美聯社）

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