我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

川普拿錯圖了 控南非白人遭殺卻誤用民主剛果影像

編譯中心／綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普21日在白宮會見南非總統拉瑪佛沙時，指控南非白人遭到屠殺，然而他出示的所謂證據之一，卻是路透在剛果民主共和國拍攝影片的截圖。（歐新社）
美國總統川普21日在白宮會見南非總統拉瑪佛沙時，指控南非白人遭到屠殺，然而他出示的所謂證據之一，卻是路透在剛果民主共和國拍攝影片的截圖。（歐新社）

美國總統川普21日在白宮會見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，指控南非白人遭到屠殺，然而他出示的所謂證據之一，卻是路透在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）拍攝影片的截圖。

川普與拉瑪佛沙日前在橢圓形辦公室（Oval Office）舉行的會面引發爭議，當時川普拿出配上前述影片截圖的列印文章說：「這些都是被埋葬的白人農民。」

事實上川普秀出的截圖，是來自路透在民主剛果政府軍與盧安達支持的叛軍組織「3月23日運動」（M23）激戰後拍攝的影片，呈現人道救援工作者在民主剛果城市果瑪（Goma）抬起運屍袋的畫面。

路透於今年2月3日發布這支影片，其事實查核團隊隨後也證實其真實性。

川普在白宮向拉瑪佛沙展示的是保守派線上雜誌「美國思想家」（American Thinker）刊登的部落格文章，內容談及南非與民主剛果分別面臨的衝突和種族緊張情勢。

白宮未回應置評請求。「美國思想家」總編輯暨該篇文章作者韋德柏格（Andrea Widburg）以書面方式回應路透詢問，她表示川普「誤認了影像」。

被截圖的影片為「3月23日運動」襲擊果瑪後，當地為死者進行大規模埋葬。拍攝者是路透攝影記者卡坦蒂（Djaffar Al Katanty）。

川普 白宮 南非

上一則

韓國少年無照駕駛撞分隔島 碎片砸死對向60多歲載客司機

下一則

致敬王妃 英國新培育「凱特玫瑰」 銷售所得捐癌友

延伸閱讀

新聞眼／川普與蘋果庫克的懦夫博弈 真正目的為何？

新聞眼／川普與蘋果庫克的懦夫博弈 真正目的為何？
孫宇晨獲贈「川普黃金陀飛輪腕表」 要價10萬、18K金+122鑽石

孫宇晨獲贈「川普黃金陀飛輪腕表」 要價10萬、18K金+122鑽石
不只蘋果 川普要求三星等手機製造商來美設廠 否則課稅25%

不只蘋果 川普要求三星等手機製造商來美設廠 否則課稅25%
川普秀圖控南非白人遭屠殺 路透：誤用民主剛果影像

川普秀圖控南非白人遭屠殺 路透：誤用民主剛果影像

熱門新聞

法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用