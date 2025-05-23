南韓總統大選選情緊繃 支持率首次呈現「個位數差距」

李在明支持率仍舊領先，但差距縮小。(新華社)

東亞日報23日報導，根據韓國蓋洛普於5月20日至22日進行的全國性民調 ，隨著6月3日總統大選的臨近，候選人之間的支持度差距縮小至個位數。調查結果顯示：

李在明 （共同民主黨 ）：45%（較上週下降6個百分點）

金文洙（國民力量黨）：36%（較上週上升7個百分點）

李俊錫（改革新黨）：10%

這是候選人確定以來，首次出現支持度差距縮小至個位數的情況。若將金文洙與李俊錫的支持度相加，總計46%，已超過李在明的45%。

韓國蓋洛普分析指出，國民力量黨雖然在候選人選拔過程中較晚，且初選後圍繞候選人整合出現內部紛爭，但5月17日至18日，前總統尹錫悅退黨以及首次總統候選人辯論會成為轉捩點。隨後，圍繞酒店經濟論、咖啡成本、候選人配偶辯論提案、地院法官疑雲以及候選人整合等議題引發廣泛關注。

在中間選民中，49%支持李在明，25%支持金文洙，14%支持李俊錫。政黨支持度方面，民主黨為42%（下降6個百分點），國民力量黨為36%（上升6個百分點）。

此次調查以手機號碼隨機抽樣，並由調查員進行電話訪問。樣本數為1,002人，信心水準為95%，誤差範圍為±3.1個百分點，應答率為17.4%。詳細內容可參閱中央選舉輿論調查審議委員會網站。