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被46國封鎖又遇禽流感…巴西雞肉出口暫停 南韓擬組團考察

中央社／聖保羅22日專電
巴西聖保羅市場的雞肉小販。(路透)
巴西聖保羅市場的雞肉小販。(路透)

巴西南大河州蒙特內格羅市一家家禽農場上週發現巴西首例商業養殖禽流感病例後，巴西出口商的銷售被暫停，韓國政府將組織技術團訪問巴西的雞肉加工廠。

巴西「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）報導，韓國代表團計劃於6月1日至13日參觀巴西巴拉納州（Paraná）的3個生產單位，作為評估是否恢復與巴西禽肉出口商交易的條件。

根據巴西動物蛋白協會（ABPA）的資訊，2024年韓國是巴西第10大雞肉出口國，購買量15.6萬噸，是巴西雞肉在亞洲的第4大市場，僅次於中國、日本和菲律賓。

巴西農牧部指出，截至今天，仍有46個國家對巴西各地的雞肉實施封鎖，包括歐盟27國、中國、墨西哥、伊拉克、韓國、智利、菲律賓、南非、約旦、秘魯、加拿大、多明尼加、烏拉圭、馬來西亞、阿根廷、東帝汶、摩洛哥、玻利維亞、斯里蘭卡和巴基斯坦。

另外，沙烏地阿拉伯、土耳其、英國、巴林、古巴、馬其頓、蒙特內哥羅、哈薩克、波士尼亞和赫塞哥維納、塔吉克和烏克蘭則僅限制進口南大河州（Rio Grande do Sul）的雞肉。

巴西農牧部表示，正與相關國家衛生當局保持聯繫，提供有關必要技術訊息，採取措施確保衛生安全，以儘快恢復出口。

農牧部21日也決定受理巴西動物蛋白協會的請求，破例批准使用冷藏貨櫃儲存雞肉及相關產品，以減少禽流感疫情導致巴西肉類加工廠出口中斷造成的損失。

蒙特內格羅市（Monte Negro）發現禽流感病例的農場棚屋、機器和其他結構設備的清潔和消毒工作結束後，農牧部長法瓦羅（Carlos Fávaro）宣布巴西從22日開始進入為期28天的關鍵期，如果28天後商業農場沒有其他病例，巴西就可以宣布擺脫禽流感，但需等待進出口商的聲明。

巴西 禽流感 古巴

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