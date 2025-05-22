北韓驅逐艦下水船底破洞失衡 金正恩下令嚴懲「犯罪行為」

北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角），在4月25日曾出席在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。（美聯社）

韓聯社22日引述北韓 官方媒體報導指出，北韓軍隊新造5000噸級驅逐艦22日舉行下水典禮時發生「嚴重事故」，國家領導人金正恩 稱此為「犯罪行為」，不能容忍。

根據北韓官媒朝中社發布的新聞，這艘驅逐艦的下水典禮於21日在清津造船廠舉行，金正恩親自出席觀摩。然而，過程中發生嚴重事故，原因是「指揮不熟、操作不慎，無法保障底盤移動平行度」，結果「船尾部分的下水滑板先脫離擱淺，部分區段船底破孔導致船艦失衡，船首部分未被脫離船台。」

金正恩親眼目睹事故全程後嚴厲斥責相關單位與人員，直言「這起事故完全由做事不慎、不負責任和不科學的經驗主義所造成，是既不可有、又不可接受的嚴重的重大事故、犯罪行為」。

金正恩強調，此次事件損害國家的尊嚴與自尊，「事故責任完全在於黨中央委員會軍需工業部、國家科學院力學研究所、金策工業綜合大學、中央船舶設計研究所等相關單位及清津造船廠的相關人員」。他指示，將於6月召開的黨中央委員會全體會議上，必須就此「不負責任的嚴重錯誤」立案審查。

金正恩指示，「盡快修復驅逐艦是直接關乎國家權威的政治問題，而非單純的商業性問題」，下令無論如何，務必在黨中央6月全會召開前無條件完成修復工作，並對事故調查小組提出重要指示。

南韓 韓聯社分析，此次在清津所下水的5000噸級驅逐艦，和4月25日在南浦下水的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」同一等級。

根據北韓中央通信社前報導，金正恩說，北韓海軍現在可以作為「國防核心軍種之一，以及核子戰爭嚇阻力量的一環」。他也指控美國透過與南韓的聯合軍事演習，「進行模擬對北韓發動核子攻擊的侵略性演習」。

先前北韓國營媒體發布的影像顯示，金正恩偕同女兒金主愛現身，在新型戰艦前受到身穿白色制服的海軍人員熱烈歡迎，地面撒滿了五彩碎紙。

金朱愛也被拍到穿著正式套裝，在新型軍艦前與父親耳語。許多專家認為她很可能成為金正恩接班人。