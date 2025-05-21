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日警逮4名「住吉會」黑道成員 只因據點「離圖書館太近」

編譯梁采蘩／即時報導
談到日本「黑道」，你可能會想到滿身刺青、血戰廝殺的男子。但上周在東京，有4名男子因一樁更「微不足道」的罪名被逮捕：涉嫌在距離圖書館太近的地方經營黑道辦公室。圖為示意圖。（路透／Zuma Press）
談到日本「黑道」，你可能會想到滿身刺青、血戰廝殺的男子。但上周在東京，有4名男子因一樁更「微不足道」的罪名被逮捕：涉嫌在距離圖書館太近的地方經營黑道辦公室。圖為示意圖。（路透／Zuma Press）

談到日本「黑道」，你可能會想到滿身刺青、血戰廝殺的男子，彷彿動作電影或電玩情節。但上周在東京，有4名男子因一樁更「微不足道」的罪名被逮捕：涉嫌在距離圖書館太近的地方經營黑道辦公室。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本警方聲明指出，這4名年齡介於55至77歲的嫌疑人，自2024年6月至2025年2月間「共謀」經營該辦公室，「儘管該區域位於圖書館方圓200公尺範圍內」。當地政府為打擊組織犯罪，對黑道設置據點訂有嚴格限制。

警方指出，4人中最年長者77歲，為「與住吉會有關聯的組織成員」。住吉會是日本規模最大的黑道組織之一。

日本黑道又稱「暴力團」，以嚴格的階級制度與所謂的「義理人情」內規著稱，犯罪活動橫跨勒索、洗錢、毒品與性交易等無所不包。但這些黑道並非在檯面下運作，實際上，許多組織在日本各地都有固定據點，甚至正式向警方登記立案。

日本警察廳（NPA）官網就列出部分黑道的營業地址，例如住吉會總部就位於東京高級地段赤坂，距離國會大廈不遠。

根據日本警察廳資料，黑道在1960年代全盛時期曾擴展至海外，成員總數超過18萬4千人。但近幾十年來，隨著警方加強取締，他們的勢力持續萎縮。

雖然日本法律並未禁止黑道存在，但一連串規範讓他們愈來愈難以生存。例如，招募新成員、接受資金或與其分享利潤皆違法，甚至連辦手機門號、租房子都變得困難重重。

根據警方統計，2024年日本全國有組織犯罪成員人數首度跌破2萬，降至歷史新低的1萬8800人。

在東京，黑道辦公室不得設置於學校、兒童福利機構、社區活動中心、博物館、更生保護機關、家事法院及圖書館等場所周圍200公尺範圍內。

企業不得僱用黑道成員擔任保鑣，也不得以任何形式向他們支付報酬、提供報酬換取服務，或與其簽訂任何可能「助長活動」的合約。

在這樣的高壓政策下，黑道組織日益萎縮，如今登上新聞版面的多是解散消息、成員轉型合法生活，或對外宣稱要遵守社會規範的承諾。

今年4月，日本最大黑道組織「山口組」在警方強化監控與限制行動後，宣布將結束與敵對派系之間長年的內鬥。警方向CNN透露，山口組有3位高層親自將一封信交給警方，信中承諾「全面停止內部鬥爭」，並保證「絕不再引起任何紛爭」。

日本警方2022年搜查福岡縣日本黑道組織「工藤會」的辦公室。（路透／讀賣新聞）
日本警方2022年搜查福岡縣日本黑道組織「工藤會」的辦公室。（路透／讀賣新聞）

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